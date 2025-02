video suggerito

Olly nel limbo dell'Eurovision, il co-autore di Balorda Nostalgia: "Ha il tour, la priorità è la sua salute mentale" Jvli, nome d'arte di Julien Boverd è il co-autore e produttore del brano Balorda Nostalgia. In un'intervista racconta la genesi della canzone vincitrice di Sanremo 2025 e sulla partecipazione di Olly all'Eurovision, rivela: "Il grande problema riguarda le tante date già programmate nei club, non si aspettava di vincere".

Dietro a Balorda nostalgia non c'è solo Olly, ma anche il producer, autore e musicista Julien Boverod (noto come Jvli). Il co-autore del brano che è arrivato al primo posto al Festival di Sanremo 2025 racconta a Rockol la genesi della canzone vincitrice e dice la sua sulla partecipazione di Olly all'Eurovision.

Jvli: "Olly non voleva andare a Sanremo, l'ho convinto io"

Balorda nostalgia è nata lo scorso 13 settembre. "È stato tutto spontaneo, il pezzo segue esattamente il suono del disco Tutta vita che sarebbe uscito di lì a breve – chiarisce Jvli – Non abbiamo mai pensato: ‘ora facciamo un brano per Sanremo'". Il co-autore e produttore del brano vincitore del Festival rivela come Olly fosse poco propenso a partecipare alla kermesse canora:

C’eravamo già stati con Polvere nel 2023. Voleva concentrarsi su altro. Sono stato io a dirgli: pensiamoci un attimo con calma. Mi sono proprio preso il compito di chiacchierare con Fede e fargli capire che poteva essere una grande occasione, un'occasione da non perdere. Soprattutto perché il pezzo era ed è figlio di tutto il percorso che stiamo facendo. Siamo andati a Sanremo con un brano totalmente nostro.

Il brano inizialmente si sarebbe dovuto chiamare "Bastarda nostalgia": "Balorda fa più parte del suo modo di parlare e ha un mood molto ligure. Quando gliel'ho detto, gli è tornato in mente che quel ‘balorda' lo usava anche sua nonna. E il cerchio si è chiuso". I due lavorano a stretto contatto, ma la scrittura nella globalità è più di Olly. Il pezzo Per due come noi, in collaborazione con Angelina Mango, è nato su un divano:

C'ero io che gli raccontavo la fine della mia relazione dopo cinque anni. Gli ho spiegato quello che ho vissuto e lui ha scritto una canzone. Capita anche il processo inverso con Fede che mi consiglia un accordo o uno stacco. Dopo diverse ore insieme succede anche che lui vada a casa e lavori sul testo mentre io in studio rifinisca la musica.

Jvli: "L'Eurovision è una scelta di Olly, la priorità è la sua salute mentale"

Jvli mette in chiaro che la decisione di partecipare all'Eurovision spetta solo a Olly: "Il grande problema riguarda le tante date già programmate nei club in concomitanza, a maggio, con l'Eurovision". E ancora:

Al momento la mia visione è che vada conservata la salute mentale di Fede, capendo bene la fattibilità o meno di un impegno del genere perché spostare tutte quelle date non è semplice, non so neppure se si riesca. Però quei concerti dimostrano che non si preventivava di vincere Sanremo neanche lontanamente, se no non avremmo mai piazzato il tour in quel mese.