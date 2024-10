video suggerito

Niykee Heaton vittima di Diddy e Kanye West, il racconto della violenza subita torna virale Nella lista delle vittime di Diddy anche una cantautrice americana, Niykee Heaton, che in una diretta social registrata diverse settimane fa ha raccontato le violenze subite da Sean Combs e Kanye West in uno studio di registrazione. Lei aveva solo 19 anni: “Chiesi aiuto a un uomo che entrò nella stanza, ma distolse lo sguardo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tornato virale su Tik Tok un video di Niykee Heaton, cantautrice americana 29enne, che diverse settimane fa ha raccontato in una diretta social la sua spiacevole esperienza con Diddy e Kanye West. Sean Combs si trova attualmente in carcere con le accuse di violenza, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale, e quasi ogni giorno spuntano fuori nuove testimonianze sulle sue vittime. Tra queste anche quella di Niykee che ha raccontato ai suoi followers di aver incontrato Diddy e Kanye West in uno studio di registrazione dieci anni fa.

Il racconto di Niykee Heaton

Niykee Heaton diverso tempo fa ha raccontato ai suoi followers, in una diretta social, cosa successe quando incontrò Kanye West e Diddy in uno studio di registrazione. Furono loro stessi a invitarla quando lei aveva solo 19 anni. "Dopo aver parlato di lavoro mi dicevano che faceva caldo e che dovevo togliermi i vestiti. Dicevano cose come "Dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai". Ero spiazzata, ma non ancora nel panico, perché nei paraggi c'erano altre persone. Per fortuna non ho bevuto quello che volevano che bevessi", le parole.

Avrebbero iniziato a metterle le mani addosso, ha spiegato, fino a quando non ha iniziato ad alzare la voce. La richiesta di aiuto ad un uomo che entrò nella stanza fu, però, vano. "Sono arrivati ​​al punto in cui mi hanno strappato la maglietta e sono rimasta quasi completamente senza nulla, bloccata con le spalle al muro, fino a quando la maglietta mi è stata completamente lacerata. Questa è la parte che finché sarò viva non dimenticherò mai. Non è proprio l’aspetto dell’essere stata aggredita. Non è solo quello che mi tormenta" ha spiegato la 29enne prima di continuare: "È che mentre questi due uomini adulti alzavano le mani in modi inopportuni cercando di togliermi i vestiti, ho guardato un terzo uomo che era entrato, gli ho chiesto aiuto, ho letteralmente pronunciato la parola “Aiuto”, ci siamo incrociati negli occhi, ma lui ha distolto lo sguardo. A quel punto ho pensato che non mi avrebbe salvata nessuno ed è stato allora che mi sono spaventata davvero". Niykee Heaton ha concluso raccontando che riuscì a scappare in un momento in cui "loro erano completamente ubriachi".