Colpo di scena al museo Madre di Napoli. L'esperienza alla Fondazione Donnaregina di Laura Valente, apprezzata presidente dell'ultimo triennio, si interrompe qui. A sostituirla dovrebbe essere Angela Tecce, già dirigente del Servizio II della Direzione Arte e Architettura contemporanee nel Mibact, attualmente membro del Comitato scientifico della Collezione Farnesina del Ministero degli Esteri italiano. A quanto si apprende il mandato di Laura Valente, scaduto lo scorso 31 gennaio, non sarà rinnovato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sotto le cui ampie sfere ricade la gestione dell'importante istituzione museale, fiore all'occhiello della cultura campana.

Grazie all'azione di Valente e del suo staff, il Museo Madre è stato protagonista in questi anni di risanamento finanziario e rinascita artistica e sociale che, nonostante la pandemia, aveva ottenuto straordinari risultati in termini di pubblico e rivitalizzazione del centro storico. Non ultima la nomina, lo scorso anno, di Kathryn Weir – nome di spessore nel mondo dell'arte contemporanea – alla direzione del museo. Oltre alla nomina di un comitato artistico di pregio che in qualsiasi altra istituzione museale avrebbe ottenuto lunghi peana e osannanti complimenti istituzioniali.

Come riferito, da quanto si apprende in queste ore, Laura Valente, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, sarà sostituita dalla storica dell'arte Angela Tecce. Secondo quanto comunicato in queste ore da diverse testate locali, i giochi sembrano fatti. Si attende l'ufficialità o l'eventuale smentita del cambio al vertice della Fondazione da parte di palazzo Santa Lucia.