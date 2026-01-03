Musei gratuiti il 4 gennaio 2026 per Domenica al Museo: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione

Colosseo – ph Patrick Smith:Getty Images

Il 4 gennaio è la prima domenica del 2026 e torna l'appuntamento con la Domenica al museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Un'ottima occasione per scoprire i gioielli artistici e monumentali dell'Italia, con decine di siti aperti nelle varie regioni. La precedente edizione, quella del 7 dicembre 2025, stando a quanto comunica il Ministero ha registrato 247.108 ingressi, a dimostrazione della voglia degli italiani di passare qualche domenica diversa, a contatto con l'arte e con la natura

I musei, parchi e siti archeologici da visitare il 4 gennaio 2026

Il Cristo morto di Andrea Mantegna alla Pinacoteca di Brera – ph Roberto Serra, Iguana Press:Getty Images

Le visite ai vari siti archeologici si terranno nei consueti orari di apertura e in alcuni casi è necessario prenotare l'accesso. Succede per alcuni siti come la Galleria Borghese a Roma o l'Ultima Cena al Cenacolo Vinciano di Milano dove la prenotazione è obbligatoria anche nelle domeniche gratuite. È possibile verificare gli orari sui siti ufficiali e su quello del Ministero, dove sono presenti anche tutti i luoghi che aderiscono all'iniziativa. Le domeniche al museo sono un'iniziativa introdotta nel luglio 2014 dal Ministro dei beni e delle attività culturali, Dario Franceschini, così da rendere il patrimonio culturale italiano accessibile a quante più persone. Nella giornata del 4 sarà possibile visitare la Pinacoteca di Brera a Milano, il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico del Colosseo a Roma e la Galleria degli Uffizi, tra le altre. Ecco i principali, divisi per Regione.

Campania

Parco Archeologico di Pompei (Pompei, NA)

(Pompei, NA) Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN (Napoli)

Lazio

Pantheon (Roma)

(Roma) Parco Archeologico del Colosseo (Colosseo, Foro Romano e Palatino – Roma)

Lombardia

Pinacoteca di Brera (Milano)

(Milano) Cenacolo Vinciano (Milano)

Villa Romana e Antiquarium di Desenzano del Garda (Desenzano del Garda, BS)

Toscana

Gallerie degli Uffizi (Firenze)

(Firenze) Galleria dell'Accademia di Firenze (Firenze)

Abruzzo:

Museo Nazionale d’Abruzzo (L'Aquila)

Basilicata:

Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi (Matera)

Calabria:

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Reggio Calabria)

Emilia-Romagna:

Pinacoteca Nazionale di Bologna (Bologna)

Friuli-Venezia Giulia:

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (Udine)

Liguria:

Palazzo Reale di Genova (Genova)

Marche:

Galleria Nazionale delle Marche (Urbino)

Piemonte:

Musei Reali di Torino (Torino)

Puglia:

Castello Svevo di Bari (Bari)

Sardegna:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (Cagliari)

Umbria:

Galleria Nazionale dell’Umbria (Perugia)

Veneto: