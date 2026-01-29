Musei gratis domenica 1 febbraio 2026: quali visitare, orari ed elenco regione per regione
Domenica 1 febbraio 2026, ritorna l'iniziativa "Domenica al Museo" rinnovata dal Ministero della Cultura: si tratta della possibilità di accedere gratuitamente in musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali. L'iniziativa comprende tutto il territorio nazionale e le visite potranno svolgersi nei consueti orari di apertura dei siti, che potranno variare da struttura a struttura (qui il sito del Ministero della Cultura per controllare gli orari).
Anche se viene specificato l'ingresso gratuito, soprattutto per i luoghi in cui si potrebbe registrare una grande affluenza, viene richiesta una prenotazione online, o il ritiro del biglietto in loco fino all'esaurimento dei posti disponibili. Abbiamo selezionato per voi i principali siti aperti, regione per regione, in cui cittadini e turisti potranno approfittare dell'iniziativa "Domenica al museo" il prossimo 1 febbraio 2026.
I musei, parchi e siti archeologici da visitare la prima domenica del mese
Abruzzo
L'Aquila: MuNDA – Museo Nazionale d'Abruzzo
L'Aquila: Area archeologica di Amiternum
Chieti: Museo Archeologico Nazionale "La Civitella"
Pescara: Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio
Basilicata
Matera: Museo Nazionale di Matera (Sede di Palazzo Lanfranchi e Museo Ridola)
Venosa (PZ): Parco Archeologico di Venosa
Potenza: Museo Archeologico Nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu"
Calabria
Reggio Calabria: MArRC – Museo Archeologico Nazionale
Cassano all'Ionio (CS): Parco archeologico di Sibari
Vibo Valentia: Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi"
Campania
Napoli: Museo Archeologico Nazionale (MANN)
Napoli: Palazzo Reale di Napoli
Napoli: Museo e Real Bosco di Capodimonte
Napoli: Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento
Caserta: Reggia di Caserta
Pompei: Parco Archeologico di Pompei
Ercolano: Parco Archeologico di Ercolano
Capaccio Paestum: Parco Archeologico di Paestum e Velia
Emilia-Romagna
Bologna: Pinacoteca Nazionale
Parma: Complesso Monumentale della Pilotta
Ravenna: Mausoleo di Teodorico
Ravenna: Basilica di Sant'Apollinare in Classe
Ferrara: Museo Archeologico Nazionale
Friuli-Venezia Giulia
Trieste: Museo storico e il Parco del Castello di Miramare
Cividale del Friuli (UD): Museo Archeologico Nazionale
Aquileia (UD): Museo Archeologico Nazionale
Lazio
Roma: Parco Archeologico del Colosseo (Colosseo, Foro Romano, Palatino)
Roma: Pantheon
Roma: Castel Sant'Angelo
Roma: Galleria Borghese (prenotazione obbligatoria)
Roma: Terme di Caracalla
Tivoli: Villa d'Este e Villa Adriana
Caprarola (VT): Palazzo Farnese
Liguria
Genova: Palazzo Reale
Genova: Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola
Ventimiglia (IM): Area Archeologica di Nervia
Luni (SP): Museo Archeologico Nazionale
Lombardia
Milano: Pinacoteca di Brera (prenotazione obbligatoria)
Milano: Cenacolo Vinciano (prenotazione obbligatoria)
Mantova: Museo di Palazzo Ducale
Sirmione (BS): Grotte di Catullo e Castello Scaligero
Marche
Urbino: Galleria Nazionale delle Marche (Palazzo Ducale)
Ancona: Museo Archeologico Nazionale delle Marche
Gradara (PU): Rocca Demaniale
Molise
Campobasso: Museo Sannitico
Isernia: Museo Nazionale del Paleolitico
Castel San Vincenzo (IS): Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno
Piemonte
Torino: Musei Reali (Palazzo Reale, Armeria, Cappella della Sindone, Galleria Sabauda)
Torino: Palazzo Carignano
Racconigi (CN): Castello di Racconigi
Puglia
Bari: Castello Svevo
Andria (BAT): Castel del Monte
Taranto: Museo Archeologico Nazionale (MArTA)
Manfredonia (FG): Parco Archeologico di Siponto
Sardegna
Cagliari: Museo Archeologico Nazionale
Sassari: Museo Nazionale "Giovanni Antonio Sanna"
Caprera (SS): Compendio Garibaldino
Sicilia
Palermo: Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis
Palermo: Museo Archeologico "Antonio Salinas"
Agrigento: Parco Archeologico della Valle dei Templi
Taormina (ME): Teatro Antico
Siracusa: Parco Archeologico della Neapolis
Toscana
Firenze: Gallerie degli Uffizi
Firenze: Galleria dell'Accademia
Firenze: Palazzo Pitti e Giardino di Boboli
Firenze: Museo Nazionale del Bargello
Arezzo: Basilica di San Francesco
Siena: Pinacoteca Nazionale
Umbria
Perugia: Galleria Nazionale dell'Umbria
Perugia: Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria
Orvieto (TR): Necropoli del Crocifisso del Tufo
Veneto
Venezia: Gallerie dell'Accademia
Venezia: Museo di Palazzo Grimani
Verona: Museo Archeologico Nazionale
Stra (VE): Museo Nazionale di Villa Pisani