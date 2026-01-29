Musei gratis domenica 1 febbraio 2026: quali visitare, orari ed elenco regione per regione

Musica e Cultura
Il Ministero della Cultura ha pubblicato tutti i Parchi archeologici, Musei e siti culturali che parteciperanno il prossimo 1° febbraio 2026 all’iniziativa “Domenica al museo”. Ecco un elenco per Regioni e il link del sito del MiC per osservare gli orari di apertura e chiusura.
A cura di Vincenzo Nasto
Reggia di Caserta, via Sito Ufficiale

Domenica 1 febbraio 2026, ritorna l'iniziativa "Domenica al Museo" rinnovata dal Ministero della Cultura: si tratta della possibilità di accedere gratuitamente in musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali. L'iniziativa comprende tutto il territorio nazionale e le visite potranno svolgersi nei consueti orari di apertura dei siti, che potranno variare da struttura a struttura (qui il sito del Ministero della Cultura per controllare gli orari).

Anche se viene specificato l'ingresso gratuito, soprattutto per i luoghi in cui si potrebbe registrare una grande affluenza, viene richiesta una prenotazione online, o il ritiro del biglietto in loco fino all'esaurimento dei posti disponibili. Abbiamo selezionato per voi i principali siti aperti, regione per regione, in cui cittadini e turisti potranno approfittare dell'iniziativa "Domenica al museo" il prossimo 1 febbraio 2026.

I musei, parchi e siti archeologici da visitare la prima domenica del mese

Abruzzo

L'Aquila: MuNDA – Museo Nazionale d'Abruzzo

L'Aquila: Area archeologica di Amiternum

Chieti: Museo Archeologico Nazionale "La Civitella"

Pescara: Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio

Basilicata

Matera: Museo Nazionale di Matera (Sede di Palazzo Lanfranchi e Museo Ridola)

Venosa (PZ): Parco Archeologico di Venosa

Potenza: Museo Archeologico Nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu"

Calabria

Reggio Calabria: MArRC – Museo Archeologico Nazionale

Cassano all'Ionio (CS): Parco archeologico di Sibari

Vibo Valentia: Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi"

Campania

Napoli: Museo Archeologico Nazionale (MANN)

Napoli: Palazzo Reale di Napoli

Napoli: Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli: Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento

Caserta: Reggia di Caserta

Pompei: Parco Archeologico di Pompei

Ercolano: Parco Archeologico di Ercolano

Capaccio Paestum: Parco Archeologico di Paestum e Velia

Emilia-Romagna

Bologna: Pinacoteca Nazionale

Parma: Complesso Monumentale della Pilotta

Ravenna: Mausoleo di Teodorico

Ravenna: Basilica di Sant'Apollinare in Classe

Ferrara: Museo Archeologico Nazionale

Friuli-Venezia Giulia

Trieste: Museo storico e il Parco del Castello di Miramare

Cividale del Friuli (UD): Museo Archeologico Nazionale

Aquileia (UD): Museo Archeologico Nazionale

Lazio

Roma: Parco Archeologico del Colosseo (Colosseo, Foro Romano, Palatino)

Roma: Pantheon

Roma: Castel Sant'Angelo

Roma: Galleria Borghese (prenotazione obbligatoria)

Roma: Terme di Caracalla

Tivoli: Villa d'Este e Villa Adriana

Caprarola (VT): Palazzo Farnese

Liguria

Genova: Palazzo Reale

Genova: Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

Ventimiglia (IM): Area Archeologica di Nervia

Luni (SP): Museo Archeologico Nazionale

Lombardia

Milano: Pinacoteca di Brera (prenotazione obbligatoria)

Milano: Cenacolo Vinciano (prenotazione obbligatoria)

Mantova: Museo di Palazzo Ducale

Sirmione (BS): Grotte di Catullo e Castello Scaligero

Marche

Urbino: Galleria Nazionale delle Marche (Palazzo Ducale)

Ancona: Museo Archeologico Nazionale delle Marche

Gradara (PU): Rocca Demaniale

Molise

Campobasso: Museo Sannitico

Isernia: Museo Nazionale del Paleolitico

Castel San Vincenzo (IS): Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno

Piemonte

Torino: Musei Reali (Palazzo Reale, Armeria, Cappella della Sindone, Galleria Sabauda)

Torino: Palazzo Carignano

Racconigi (CN): Castello di Racconigi

Puglia

Bari: Castello Svevo

Andria (BAT): Castel del Monte

Taranto: Museo Archeologico Nazionale (MArTA)

Manfredonia (FG): Parco Archeologico di Siponto

Sardegna

Cagliari: Museo Archeologico Nazionale

Sassari: Museo Nazionale "Giovanni Antonio Sanna"

Caprera (SS): Compendio Garibaldino

Sicilia

Palermo: Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Palermo: Museo Archeologico "Antonio Salinas"

Agrigento: Parco Archeologico della Valle dei Templi

Taormina (ME): Teatro Antico

Siracusa: Parco Archeologico della Neapolis

Toscana

Firenze: Gallerie degli Uffizi

Firenze: Galleria dell'Accademia

Firenze: Palazzo Pitti e Giardino di Boboli

Firenze: Museo Nazionale del Bargello

Arezzo: Basilica di San Francesco

Siena: Pinacoteca Nazionale

Umbria

Perugia: Galleria Nazionale dell'Umbria

Perugia: Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria

Orvieto (TR): Necropoli del Crocifisso del Tufo

Veneto

Venezia: Gallerie dell'Accademia

Venezia: Museo di Palazzo Grimani

Verona: Museo Archeologico Nazionale

Stra (VE): Museo Nazionale di Villa Pisani

api url views