Musei gratis a Capodanno, il 4 e il 6 gennaio 2026: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione

Il MiC annuncia che l’1 e il 6 gennaio Parchi archeologici Musei e siti culturali rimarranno aperti in tutta Italia, mentre il 4 gennaio rientra nell’iniziative delle domeniche al museo. Ecco un elenco per Regioni, e il sito che permette di vedere gli orari di apertura.

Venere di Botticelli – ph Gregorio Borgia

I Musei e i parchi archeologici italiani rimarranno aperti anche durante i prossimi giorni di festa e domenica 4 gennaio. Il Ministero, infatti, ha comunicato che l'1 e 6 gennaio i musei, i complessi monumentali e i parchi archeologici statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. E oltre ai giorni di festa, quindi quelli rossi sul calendario, in mezzo ci sarà anche domenica 4 gennaio.

Questo giorno rientra nell'ambito della domenica al museo, ovvero l’iniziativa del Ministero della Cultura che "consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei, gallerie, aree e parchi archeologici, castelli e complessi monumentali, abbazie, ville e giardini storici statali". Un'iniziativa introdotta dal Ministro per i beni e le attività culturali di allora, Dario Franceschini che aveva come obiettivo quello di rendere l'arte e la Cultura più accessibili. Tutte le visite si svolgeranno nei consueti orari d'apertura e dove previsto su prenotazione.

I musei, parchi e siti archeologici da visitare l'1, il 4 e il 6 gennaio 2026

Per Capodanno, ma anche per l'Epifania e la domenica che li separa tanti musei, parchi archeologici e parchi saranno aperti al pubblico. Un modo per venire incontro sia ai cittadini delle varie città che vogliono cogliere l'occasione di una giornata dedicata alla Cultura, sia ai tanti turisti che in queste settimane hanno scelto di visitare l'Italia. Ecco alcuni tra i principali siti che sarà possibile visitare, mentre l'elenco completo con gli orari è consultabile sul sito del Ministero della Cultura. Tra i siti da visitare ci sono i Parchi archeologici di Pompei ed Ercolano in Campania, il Pantheon a Roma, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, gli Uffizi e Palazzo Pitti e Giardini di Boboli.

Aperture per l'1 gennaio

Abruzzo

• Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila: apertura straordinaria.

Campania

• Parco Archeologico di Pompei (Grande Pompei): aperto per Capodanno.

• Parco Archeologico di Ercolano: apertura straordinaria.

Emilia-Romagna

• Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’Età Neoclassica – Faenza: apertura e visita guidata.

Friuli-Venezia Giulia

• Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli: apertura festiva.

Lazio

• Pantheon – Roma: apertura straordinaria con orario speciale.

• Castel Sant’Angelo – Roma: aperto per Capodanno. (Pantheon e Castel Sant'Angelo)

Veneto

• Torre di Cicerone – Arpino (riferito nell’elenco nazionale – aderisce all’apertura festiva).

Aperture per il 4 gennaio

Abruzzo

• Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj a Chieti: ingresso gratuito.

Basilicata

• Musei Nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi: visita libera gratuita.

Campania

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli: accesso gratuito.

• Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese: aperto gratuitamente.

Emilia-Romagna

• Pinacoteca Nazionale di Bologna: ingresso libero nella domenica gratuita.

Lazio

• Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo e altri musei statali di Roma: gratuiti nella prima domenica del mese. (Turismo Roma)

Lombardia

• Gallerie Estensi – Palazzo Ducale di Sassuolo e simili siti statali gratuiti (elenco completo su cultura.gov.it).

Toscana

• Uffizi – Firenze: ingresso gratuito nelle “Domenicalmuseo”.

• Palazzo Pitti e Giardini di Boboli: partecipano all’iniziativa con accesso libero. (Gallerie degli Uffizi)

Piemonte

• Castello di Agliè – Appartamento di Rappresentanza e Cappella San Massimo: visita gratuita. (Ministero della Cultura)

Aperture principali – 6 gennaio 2026

Abruzzo

• Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila: apertura festiva per l’Epifania.

Basilicata

• Parco Archeologico di Venosa e Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” – Venosa (PZ): visitabili il 6 gennaio.

Calabria

• Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Amendolara (CS): apertura festiva.

Campania

• Reggia di Caserta – Appartamenti Reali – Caserta: apertura ordinaria festiva.

• Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano – Pontecagnano Faiano (SA): visitabile.

Emilia‑Romagna

• Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’Età Neoclassica – Faenza (RA): apertura festiva con attività.

Friuli‑Venezia Giulia

• Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli – apertura festiva.

Lazio

• Pantheon – Roma: aperto secondo gli orari ordinari per l’Epifania.

• Castel Sant’Angelo – Roma: fruibile il 6 gennaio. Pantheon e Castel Sant'Angelo

Lombardia

• Villa Romana e Antiquarium di Desenzano del Garda (BS): visite guidate previste il 6 gennaio nella cornice delle aperture festive. Direzione regionale Musei Lombardia

Toscana

• Musei statali della Direzione regionale Toscana – aperture straordinarie per tutta la festività del 6 gennaio (tra cui esposte mostre e collezioni).

Veneto

• Palazzo Ducale di Mantova: aperto martedì 6 gennaio con orari regolari e visite guidate.