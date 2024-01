Murder on the floor di Sophie Ellis-Bextor e le sue sorelle su TikTok: da Saltburn a Stranger Things Da alcuni giorni, su TikTok, è in tendenza il brano Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor grazie a una scena di nudo contenuta nel film Saltburn. Ecco quali sono gli altri brani che hanno avuto la stessa fortuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Bush, Sophie Eliss-Bextor e Lady Gaga, foto di Getty Images

Come era accaduto per Running Up That Hill di Kate Bush, negli scorsi giorni un altro brano inserito in una colonna sonora di un film è diventato virale su TikTok, in questo caso grazie a una particolare scena di Saltburn. In una delle sequenze infatti, si può osservare l’attore irlandese trentunenne Barry Keoghan ballare nudo sulle note di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor. La canzone, uno dei singoli di maggior successo dell'album di debutto della cantante, Read My Lips del 2001, è divenuta virale su TikTok, raccogliendo oltre 120mila video in cui i creator utilizzano il brano in sottofondo, talvolta riprendendo e commentando la scena del film, altre volte cercando di ricreare il video ufficiale della canzone. Perché se la scena che comprende Barry Keoghan ha creato un grande interesse su TikTok, solo 20 anni prima anche il video ufficiale della canzone aveva influito sulle vendite della canzone, rimasta per 23 settimane in classifica UK al secondo posto tra i singoli più venduti. Lì, nel videoclip diretto da Sophie Muller, la cantante partecipava a un concorso di danza, in cui in palio c'erano scarpe d'oro, oltre a una somma in denaro: Sophie Ellis-Bextor avrebbe vinto, eliminando e facendo squalificare gli altri concorrenti con ogni mezzo possibile. Nel frattempo, la canzone ha superato i 250 milioni di stream anche su Spotify.

Ma Murder on the Dancefloor, non è l'unica canzone appartenuta agli anni 90-2000 all'interno della colonna sonora del film: è possibile ascoltare Sound Of The Underground delle Girls Aloud, This Modern Love dei Bloc Party e Mr. Brightside dei The Killers. La canzone di Sophie Ellis-Bextor si iscrive alla (non più) ristretta cerchia dei brani rese virali su TikTok grazie a opere cinematografiche e serie Tv. Facendo solo un paio di passi indietro, due anni fa, dopo l'uscita della quarta stagione di Stranger Things, Kate Bush ritornò in testa alle classifiche di vendita dei singoli, contendendo anche la prima posizione al connazionale Harry Styles con As it was, con Running Up That Hill, brano del 1985, contenuto nell'album della cantante inglese Hounds of love, che venne utilizzato all'interno della serie tv per salvare Max, interpretata da Sadie Sink, dall'arrivo di Vecna, l'antagonista della storia.

Nello stesso anno, anche un'altra serie tv è riuscita a ritagliarsi il suo spazio su TikTok, grazie alla viralità di una scena, quello del ballo, con protagonista Jenny Ortega. Stiamo ovviamente parlando di Mercoledì, la serie diretta da Tim Burton, e che ha avuto al suo interno la possibilità di inserire Goo Goo Muck, la canzone dei The Cramps che appare nell’album Psychedelic Jungle del 1981, ma non solo. Perché all'interno di Mercoledì, anche un'altra canzone ha affascinato gli utenti di TikTok: stiamo parlando di Bloody Mary di Lady Gaga, pubblicata nel 2011 nell'album Born This Way. A rendere ancora più iconica la scena, c'è la coreografia eseguita da Jenny Ortega: uno dei risultati è il numero di visualizzazioni raggiunto dall'hashtag #wednesdayaddams sulla piattaforma, oltre 33 miliardi. Meno recente invece, il successo di Red Right Hand di Nick Cave & The Bad Seeds: il brano è diventato uno dei tratti identificativi di una serie come Peaky Blinders. La fama della serie tv sembra aver riacceso la curiosità verso il brano, che era stato utilizzato anche in un altro prodotto seriale del 1996: The X-Files.

Non solo Gran Bretagna e Stati Uniti, perché anche un brano italiano ha ricevuto grandi attenzioni per una delle serie tv italiane più viste negli ultimi anni. Stiamo parlando di O' mar for di Matteo Paolillo, sigla della serie tv Rai Mare Fuori e uno dei prodotti musicali più orizzontali degli ultimi 12 mesi. La canzone, prodotta da Lolloflow e interpretata da Matteo Paolillo, ha raggiunto il palco del Festival di Sanremo, ma ha dato anche l'opportunità al cantante di pubblicare due dischi come Edo e Come te tra il 2021 e il 2023, da presentare in tutta Italia con il "Come te tour" che toccherà varie città: Napoli, Roma, Milano, Padova, Torino e Bologna. A questi esempi si può anche aggiungere il ritorno di fiamma, non solo in Italia ma in tutto il mondo, di Bella ciao, canzone simbolo di resistenza contro il Fascismo e i totalitarismi che ha trovato una seconda vita grazie alla serie La casa di Carta. Un minimo comune denominatore di molti di questi brani è la sorpresa con cui gli artisti hanno accolto il successo della canzone, come per Kate Bush per Running Up That Hill, o la stessa Sophie Ellis-Bextor, che ha commentato così, sul portale People, la viralità della scena di nudo, con la sua canzone in sottofondo: "Non ero ancora preparata alla visione. Leggerlo sulla carta è parecchio diverso che vederlo. Barry se ne va in giro tutto nudo per… beh, l'intera canzone".