Morto Rick Buckler, batterista e fondatore dei The Jam, Paul Weller: "Che viaggio abbiamo fatto" È morto a69 anni il batterista e fondatore dei The Jam: a darne la notizia è stato il cantante e chitarrista Paul Weller.

A cura di Redazione Music

I The Jam, da sx Paul Weller, Bruce Foxton, Rick Buckler. (Ph Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Il batterista dei Jam, Rick Buckler è morto all'età di 69 anni, come ha annunciato il suo ex compagno di band, Paul Weller che sui propri social ha scritto un ricordo del compagno d'avventure, postando anche alcune immagini che li ritraevano assieme: "Sono scioccato e triste per la morte di Rick. Ripenso a tutti noi che proviamo nella mia camera da letto a Stanley Road, Woking. A tutti i pub e i club in cui suonavamo da bambini, per fare un disco – ha scritto il cantante -. Che viaggio! Siamo andati ben oltre i nostri sogni e ciò che abbiamo fatto resiste alla prova del tempo. Le mie più sentite condoglianze a tutti i parenti e amici".

Il messaggio continua con altre parole di affetto, questa volta da parte del bassista Bruce Foxton nei confronti di Buckler: "Sono rimasto scioccato e devastato nell'ascoltare la tristissima notizia di oggi. Rick era un bravo ragazzo e un grande batterista i cui modelli innovativi di batteria hanno aiutato a plasmare le nostre canzoni. Sono felice che abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme tanto quanto abbiamo fatto. Il mio pensiero va a Leslie (la moglie del batterista, ndr) e alla sua famiglia in questo momento molto difficile". Per il momento non è stata resa nota la causa del decesso, ma qualche settimana fa il batterista aveva annullato un tour di spoken-word a causa di problemi di salute.

I The Jam si sono formati a Woking nel 1972 e a fondarli sono stati proprio Weller, chitarra e voce della band, Bruce Foxton e proprio Rick Buckler che resero la band una delle formazioni seminali dell'Inghilterra a cavallo tra gli anni 70 e 80, quando pubblicarono album come "In the City", "This Is the Modern World", "All Mod Cons", "Setting Sons", "Sound Affects" e "The Gift". E fu proprio dopo il tour mondiale che seguì quest'ultimo album che raggiunse la posizione 82 della Billboard 200 che Weller mise fine alla band, cominciando una seconda carriera sempre fortunata, mentre Buckler formò i Time UK con Jimmy Edwards e Ray Simone, e in seguito formò una nuova tribute band dei The Jam chiamata The Gift.