Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Morto Pasquale Minieri, musicista e tecnico del suono: il sodalizio con Baglioni e la passione per il jazz

È morto Pasquale Minieri.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si è spento, all'età di 76 anni, Pasquale Minieri. Musicista, ingegnere del suono, nonché produttore discografico che ha affiancato moltissimi talenti della musica italiana dagli Anni Settanta in poi. A diffondere la notizia della scomparsa è stato Claudio Baglioni che ha pubblicato un post su Instagram, ricordando il lavoro fatto insieme in anni e anni di carriera.

La carriera di Pasquale Minieri

Nato a Roma il 18 giugno 1949, Minieri è stato protagonista in sordina di un periodo assai florido della musica italiana. Negli Anni 70 entra a far parte del Canzoniere del Lazio e dei Carnascialia, con cui si occupava della rielaborazione di musiche popolari, per questa ragione ha suonato con musicisti come Demetrio Stratos, Carlo Siliotto, Luigi Cinque, Marcello Vento e Mauro Pagani con cui ha collaborato anche alla realizzazione di un album insieme agli Area e la Premiata Forneria Marconi. È negli Anni 80 che ha incontra Claudio Baglioni con cui avvia una lunga collaborazione. Per il cantante ha curato la diretta tv del concerto La vita è adesso, ha firmato la direzione artistica di alcuni spettacoli diventati assai noti, oltre ad aver realizzato album fondanti della sua discografia. Chiusa la collaborazione con Baglioni, Minieri ha continuato ad affiancare numerosi artisti italiani, come Elisa, gli Almanegretta e Vinicio Capossela. Da non dimenticare, poi, anche la sua passione per il jazz, infatti è stato responsabile per la Casa del Jazz di Roma, curando anche la produzione di cd di artisti come Paolo Fresu, Enrico Rava e altri ancora.

Il messaggio di Claudio Baglioni

Il primo a dare notizia della scomparsa è stato Claudio Baglioni che ha pubblicato su Instagram un messaggio nel quale ha scritto, sinceramente commosso:

Leggi anche
Stefano Mancuso: “Le piante sono intelligenti come l’uomo, anche senza cervello. Ma parlare con loro non ha senso”

Addio Pasquale. Ci siamo conosciuti quarant’anni fa. Per il tour La Vita È Adesso. Da allora, per dieci anni, abbiamo spartito lavoro e amicizia, successi e crisi, musica e vita. Sei stato un creatore geniale e instancabile, un collega appassionato e fedele, un compagno di sfide e di missioni impossibili. E ora sei oltre.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
Epstein
Files
Clinton, Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze: cosa c’è nei nuovi file
Anche Bill Gates, Chomsky e un piede femminile nelle foto trapelate già ieri
La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l'accordo del 2008, le vittime e i files
Pubblicate le foto della villa di Epstein: la poltrona da dentista, le maschere e la lavagna con nomi di donne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views