Morto Pasquale Minieri, musicista e tecnico del suono: il sodalizio con Baglioni e la passione per il jazz

Si è spento, all'età di 76 anni, Pasquale Minieri. Musicista, ingegnere del suono, nonché produttore discografico che ha affiancato moltissimi talenti della musica italiana dagli Anni Settanta in poi. A diffondere la notizia della scomparsa è stato Claudio Baglioni che ha pubblicato un post su Instagram, ricordando il lavoro fatto insieme in anni e anni di carriera.

La carriera di Pasquale Minieri

Nato a Roma il 18 giugno 1949, Minieri è stato protagonista in sordina di un periodo assai florido della musica italiana. Negli Anni 70 entra a far parte del Canzoniere del Lazio e dei Carnascialia, con cui si occupava della rielaborazione di musiche popolari, per questa ragione ha suonato con musicisti come Demetrio Stratos, Carlo Siliotto, Luigi Cinque, Marcello Vento e Mauro Pagani con cui ha collaborato anche alla realizzazione di un album insieme agli Area e la Premiata Forneria Marconi. È negli Anni 80 che ha incontra Claudio Baglioni con cui avvia una lunga collaborazione. Per il cantante ha curato la diretta tv del concerto La vita è adesso, ha firmato la direzione artistica di alcuni spettacoli diventati assai noti, oltre ad aver realizzato album fondanti della sua discografia. Chiusa la collaborazione con Baglioni, Minieri ha continuato ad affiancare numerosi artisti italiani, come Elisa, gli Almanegretta e Vinicio Capossela. Da non dimenticare, poi, anche la sua passione per il jazz, infatti è stato responsabile per la Casa del Jazz di Roma, curando anche la produzione di cd di artisti come Paolo Fresu, Enrico Rava e altri ancora.

Il messaggio di Claudio Baglioni

Il primo a dare notizia della scomparsa è stato Claudio Baglioni che ha pubblicato su Instagram un messaggio nel quale ha scritto, sinceramente commosso: