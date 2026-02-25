Morto Oliver “Power” Grant, co-fondatore dei Wu-Tang Clan e del marchio Wu Wear: aveva 52 anni

Oliver Power Grant – ph Efren Landaos:SOPA Images:LightRocket via Getty Images

I Wu-Tang Clan piangono la morte di Oliver "Power" Grant, personaggio fondamentale per la band che sui social conferma la sua scomparsa: "Rest in Power, Power". Grant è stato il produttore esecutivo dei loro album ed era una delle figure chiave del loro impero commerciale, soprattutto per quanto riguarda la loro linea di abbigliamento. Non sono state rese note le cause della morte dell'uomo che aveva 52 anni ed era amico di infanzia di RZA: "Paradiso, fratello mio, buon viaggio!!" ha scritto Method Man nella didascalia di una foto insieme su Instagram.

Grant è cresciuto insieme alla crew del Wu-Tang Clan nei quartieri popolari di Park Hill a Staten Island. Fin da subito ha preso in mano le finanze della band a partire dalla raccolta dei fondi necessari alla pubblicazione del loro primo singolo "Protect Ya Neck". In un'intervista a Passion of Weiss citata da Rolling Stone, disse: "Penso di essere arrivato con la maggior parte dei soldi. Ero più il tipo che si occupava di finanza, mentre Ghost e RZA avevano il talento musicale… Tutto quello che abbiamo imparato è stata una vita dura, si impara strada facendo e si prende spunto da chi fa le cose attivamente. Molto è stato un percorso di tentativi ed errori".

Era il 1993 quando Grant produsse l'album di debutto dei Wu-Tang Clan "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" e poco dopo fondò la casa d'abbigliamento dell'etichetta, la mitica Wu Wear: "Eravamo così in voga in quei primi anni che i telefoni squillavano a dirotto per qualsiasi cosa riguardasse Wu". Chiuse negli anni una serie di accordi commerciali che permisero alla band di incassare milioni di dollari all'anno. GZA ha detto che senza di lui non ci sarebbe stata la band: "Non ce l'avremmo fatta senza di lui. Wu non avrebbe potuto realizzarsi senza Power. La sua scomparsa è una profonda perdita per tutti noi. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia". Proprio in queste ore i Wu-Tang Clan hanno ottenuto la prima nomination alla Rock & Roll Hall of Fame per la classe del 2026.