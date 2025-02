Morto Lorenzo Pataro, il 27enne poeta finalista del Premio Strega Poesia 2023 con Amuleti

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Lorenzo Pataro, via Facebook

Lorenzo Pataro, autore calabrese 27enne, è scomparso nelle scorse ore. Il poeta, già tra i finalisti del Premio Strega Poesia nel 2023 e del Premio Pontedilegno Poesia 2024 con la sua raccolta Amuleti, aveva pubblicato solo pochi giorni fa su Instagram una opera di Giorgio Caproni dal titolo Biglietto lasciato prima di non andar via: "Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove non fui mai". Ha pubblicato alcune sue opere su Repubblica e Il Foglio, ma anche su riviste e blog come Atelier, Interno Poesia, Poesia del nostro tempo, ClanDestino e Il sarto di Ulm.

Lorenzo Pataro, via Premio Strega Poesia

L'artista, originario di Laino Borgo era laureato in Lettere Moderne e ha studiato Filologia Moderna all’Università di Salerno. Come recita la sua biografia, aveva già pubblicato due raccolte di poesie: nel 2018 Bruciare la sete, per Controluna Edizioni e nel 2022 la più celebre Amuleti, per la casa editrice romana indipendente Ensemble. Proprio con Amuleti aveva avuto l'opportunità di presenziare tra i finalisti del Premio Strega Poesia nel 2023 e del Premio Pontedilegno Poesia 2024. Ha pubblicato alcune sue opere su Repubblica e Il Foglio ma anche su riviste e blog come Atelier, Interno Poesia, Poesia del nostro tempo, ClanDestino e Il sarto di Ulm: faceva anche parte della redazione di Inverso – Giornale di Poesia.

Nelle ore successive alla scomparsa, il suo collega Franco Arminio, ha voluto lasciare un ultimo pensiero per Pataro: "È sconvolgente svegliarsi alle quattro del mattino e apprendere da Fb che è morto un giovane poeta di 27 anni. Si chiamava Lorenzo Pataro, viveva a Laino Borgo, un piccolo paese del Pollino calabrese. È sconvolgente perché gli avevo mandato qualche notte fa delle mie poesie che avevo appena scritto e lui domenica 16 febbraio mi ha mandato una mail con una raccolta di sue bellissime poesie inedite. Metto qui per voi la poesia che sta alla fine della raccolta. Mi fa piacere che citi un mio libro sui paesi. Continuerò anche per lui il mio impegno che è riassunto benissimo dagli ultimi versi della sua ultima poesia".

