Morto il rapper americano Rich Homie Quan, aveva 34 anni È morto all’età di 34 anni il rapper statunitense Rich Homie Quan, pseudonimo di Dequantes Lamar. È stato trovato privo di sensi nel suo appartamento di Atalanta, le cause della morte sono ancora da accertare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ilaria Costabile

È morto, all'età di 34 anni, il rapper americano Rich Homie Quan, nome d'arte di Dequantes Lamar. La notizia è stata riportata da TMZ, secondo cui il cantante sarebbe stato trovato privo di sensi nel suo appartamento di Atalanta dalla compagna. Nonostante i soccorsi siano arrivati piuttosto presto, non c'è stato nulla da fare. Stando a quanto riportato dalla testata americana, al momento non si conosce la causa del decesso e si stanno cercando delle risposte in merito.

Quando la compagna ha chiamato il 911, il rapper aveva perso i sensi e perdeva bava dalla bocca. La famiglia è sconvolta e addolorata per questa improvvisa scomparsa, sulla quale ora si sta indagando per avere delle informazioni più chiare, sebbene è probabile si tratti di overdose.

La musica di Rich Homie Quan

Sebbene durante il liceo abbia tentato una carriera nel mondo del baseball, subito dopo gli studi ha intrapreso un'altra strada, iniziando a lavorare e avvicinandosi anche alla musica. Dopo un primo impiego, è stato coinvolto in una serie di affari illegali, che lo hanno portato alla detenzione per 15 mesi.

La sua carriera musicale ha inizio nel 2011, quando collabora con la Black Russian Gang e nell'aprile 2012 pubblica il suo primo mixtape I Go In On Every Song. È nel 2013, però, che pubblica il suo primo singolo Differences, estratto dal terzo mixtape, Still Goin In: Reloaded. A distanza di qualche mese firma un contratto con la T.I.G. Entertainment, con la quale inizia ad avere successo. Ha infatti collaborato con diversi cantanti del calibro di Gucci Mane, Young Thung, Young Jeezy.

Il suo singolo d'esordio esce nell'agosto 2013, con il titolo Type Of Way, e scala la Billboard Hot 100 fino al 50º posto. La canzone viene certificata d'oro dalla RIAA ed inaugurata al Michigan State Spartans football come inno.