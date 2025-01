video suggerito

Morto Gianfranco Manfredi, inventore di Magico Vento e autore per Dylan Dog e Tex È morto a 76 anni Gianfranco Manfredi, ideatore di Magico Vento, autore Bonelli, cantautore e saggista. L’artista era malato da due anni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianfranco Manfredi (via Facebook)

Gianfranco Manfredi, ideatore di Magico Vento e autore di numerosi episodi di fumetti cult come Dylan Dog, Tex, Nick Rider e altri targati Bonelli è morto questa notte, alle 5, all'età di 76 anni: sceneggiatore, cantante, compositore, scrittore, Manfredi era malato da due anni. I funerali si svolgeranno in forma privata. Nato a Senigallia nel 1948, si era laureato in Filosofia a Milano, ma la sua prima forma d'arte è stata la musica, visto che Manfredi ha esordito come cantautore negli anni '70 con dischi come La crisi o Ma non è una malattia, che conteneva canzoni come quella omonima o Ma chi ha detto che non c'è (che conteneva versi come "Sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini nel conoscersi del corpo nell'orgasmo della mente nella voglia più totale nel discorso trasparente") e Zombie di tutto il mondo unitevi che scrisse assieme a Ricky Gianco e nella sua carriera ha incrociato e ha collaborato con artisti del calibro di Gino Paoli, Mia Martini, Gaber, Jannacci oltre a essere autore di libri di critica musicale dedicati a Lucio Battisti, a Celentano, a Mina, Milva, Vanoni.

La scrittura ha cominciato a diventare un lavoro vero e proprio quando all'inizio degli anni '80 ha esordito con Magia Rossa a cui sono seguiti altri quindici libri. ma la sua arte si è prestata al fumetto come autore, storica la sua collaborazione con Sergio Bonelli, e inventando il personaggio di Magico Vento nato nel 1997 e vissuto fino al 2010, poi ripreso in varie occasioni: "Credo che Magico Vento sia un personaggio molto affascinante. Ha una sua imprevedibilità. Non reagisce sempre allo stesso modo alle situazioni (…). L'idea di questa serie è nata pensando se c'era un modo nuovo di raccontare il western. Leggendo dei libri risalenti ai tempi dei pionieri ero rimasto abbastanza sorpreso nel trovare, al fianco dei classici racconti di frontiera, elementi fantastici, alle volte addirittura deliranti. Nelle memorie militari del Generale Custer l'attraversamento delle grandi pianure è sempre segnato da apparizioni, miraggi, episodi anche un po' buffi e paradossali. Quello che ne viene fuori è un west più fantastico di quello a cui ci ha abituato il cinema, soprattutto quello di Sergio Leone. Il cinema recente si è sì basato su ricostruzioni storico-mitologiche" ha spiegato in un'intervista a Ubc Fumetti.

Manfredi è stato anche il creatore delle serie Volto Nascosto, Shanghai Devil, Adam Wild e dalla miniserie a fumetti Cani Sciolti che aveva come protagonisti Pablo, Lina, Deb, Milo, Turi e Marghe che si muovevano nella cornice della Storia italiana che andava dal 68 agli anni 80, incrociando, ovviamente, i movimenti di protesta, le stragi di Stato, la criminalità organizzata e tutte le problematiche sociali di quegli anni. Negli ultimi anni aveva scritto anche diversi saggi come "A qualcuno piace scorretto: per una storia delle provocazioni letterarie (1851-1969)" e "Il collasso della coscienza borghese: dall'uomo della folla all'uomo senza qualità" (entrambi editi da DeriveApprodi), mentre l'ultimo è "Il mito di Tarzan. Tra letteratura, cinema e fumetto", edito da Allagalla nel 2023.