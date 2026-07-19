Morta Jennifer Finch a 59 anni, era la bassista delle L7 storica band punk: aveva un cancro al cervello

È morta Jennifer Finch, bassista delle L7, storica band punk americana. La musicista aveva 59 anni e da tempo lottava con un cancro al cervello.

Si è spenta all'età di 59 anni Jennifer Finch, storica bassista delle L7, band femminile punk rock americana. La scomparsa si è consumata sabato 18 luglio, a seguito di una battaglia contro il cancro: le era stata diagnosticata una forma piuttosto aggressiva di tumore al cervello. La notizia è stata diffusa dalle altre artiste della band, che hanno condiviso sui social del gruppo un comunicato.

La notizia diffusa dalla band

Parole di dolore sono quelle che si leggono nella nota diffusa dalle L7 per annunciare la scomparsa della nota bassista americana: "Con il cuore a pezzi annunciamo che la nostra amata compagna di band, amica e complice Jennifer Finch ci ha lasciato oggi. Ha affrontato una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro al cervello ed è stata amata da moltissimi splendidi amici, colleghi musicisti e fan in tutto il mondo". Nelle righe successive, le altre componenti della band raccontano la forza con cui Finch ha affrontato quest

Siamo sconvolte dalla perdita della nostra adorata compagna, sorella e amica, il cui spirito fiero, l’umorismo e la sconfinata creatività hanno contribuito a dare forma alle L7 e hanno cambiato per sempre le nostre vite. Jennifer era una vera originale che ha vissuto interamente alle sue condizioni, e l’impatto che ha avuto sulla musica, sull’arte e su chiunque sia stato così fortunato da conoscerla non può essere quantificato. La amiamo oltre le parole e la porteremo sempre con noi. Riposa nel potere, cara amica. Con amore, L7

Era chiaro che le condizioni di salute si fossero aggravate negli ultimi tempi, dal momento che lo scorso 13 luglio era stato reso noto il fatto che Finch non avrebbe partecipato al tour d'addio della band. Nei mesi precedenti, inoltre, le altre componenti del gruppo avevano anche aperto una raccolta fondi su GoFundMe per tutelare "l'eredità artistica della bassista".

Le L7 nella scena musicale Anni 80

Le L7 nacquero nel 1985, fondate dalle chitarriste Suzi Gardner e Donita Sparks, dalla batterista Dee Plakas e da Jennifer Finch, ed ebbero subito un grande successo nella scena punk di Los Angeles. Grazie alla loro musica, infatti, si intensificò anche il movimento riot grrrl di gruppi rock hardcore guidati da donne.