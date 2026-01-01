Michele Mariotti direttore d’orchestra del Capodanno di Venezia 2026: opera e orari per seguire il concerto

Michele Mariotti, via LaPresse

Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, il direttore d'orchestra Michele Mariotti sarà al comando dell'orchestra e del coro del Teatro La Fenice per il concerto di Capodanno di Venezia. L'evento, giunto alla 23° edizione nella sua forma attuale, vedrà l'esordio di Mariotti, che ha però già diretto molte opere nel teatro veneziano, tra cui l'inaugurazione dell'ultima stagione lirica con Les contes d'Hoffmann: succede al maestro britannico Daniel Harding, mentre l'ultimo direttore d'orchestra italiano era stato Fabio Luisi nel 2024. Il maestro Mariotti, già direttore musicale del Teatro dell'Opera di Roma, salirà sul palco con due voci: il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman, chiamati a interpretare le arie più famose della tradizione lirica italiana.

Quando e dove vedere il concerto di Capodanno di Venezia 2026

Sarà possibile seguire il concerto di Capodanno di Venezia 2026 su Rai 1, dove verrà trasmessa la seconda parte del concerto in diretta dalle ore 12:20, in seguito alla recita dell'Angelus del Papa. Sarà invece possibile recuperare la prima parte, totalmente strumentale, in differita su Rai 5. La diretta completa dell'evento sarà trasmessa su Rai Radio 3 dalle 11:15 e in streaming su RaiPlay.

La carriera di Michele Mariotti

Il maestro d'orchestra Michele Mariotti nasce a Pesaro nel 1979 e le prime luci dei riflettori si accendono durante la guida del Teatro Comunale di Bologna per un mandato. Successivamente, dal 2022 a oggi, ricopre il ruolo di Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Roma. Nella sua carriera ha collezionato il Premio Franco Abbiati nel 2017 come miglior direttore d'orchestra, mentre nel 2025 l'opera "Ermione" di Rossini, da lui diretta al Rossini Opera Festival nell'estate 2024, è stato scelto come miglior spettacolo. Nella sua carriera ha diretto l'orchestra in alcuni dei più importanti teatri internazionali: dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano, fino alla Wiener Staatsoper e al Covent Garden di Londra.

È tutto pronto per il concerto di Capodanno di Venezia 2026 al Teatro La Fenice. Saliranno sul palco con il direttore Michele Mariotti non solo l'orchestra e il coro del Teatro, ma anche il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. Guidati da Mariotti, vedrà l'esecuzione della Sinfonia dalla Semiramide di Rossini e brani dai Vespri siciliani di Verdi nella prima parte. Nella seconda parte, in diretta televisiva su Rai 1, ci saranno le interpretazioni di alcune arie, da "Casta Diva" dalla "Norma" di Vincenzo Bellini, l'aria "Nessun dorma" dalla "Turandot" di Giacomo Puccini e il celebre coro del "Va, pensiero" dal "Nabucco" di Giuseppe Verdi. Il finale sarà, come sempre, affidato al brindisi "Libiamo ne' lieti calici" da "La Traviata".