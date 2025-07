“Mi sto sciogliendo come i Maneskin”, Ghali cita la band e vola in testa alla classifica grazie a Sadturs & Kiid

Damiano David dei Maneskin e Ghali

Ghali e Shiva sono tra gli ospiti del nuovo album di Sadturs & Kiid No Regular Music 2, uscito venerdì scorso. I due rapper prestano la voce alla canzone Maneskin del duo di produttori e volano in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify, mettendosi alle spalle anche Anna con la sua Désolée, una delle canzoni che si candida al trono dei tormentoni di questa estate 2026. Oltre alla piattaforma svedese, però, la canzone vola in testa anche in quelle di Apple Music e Amazon e d è primo in tendenza Musica su Youtube a dimostrazione di come la scelta di uscire a fine luglio abbia pagato. Ghali ha scoperto e messo sotto contratto il duo di producer con la sua etichetta e messo la voce pure in Server con thasup. Nella canzone, la band italiana più ascoltata al mondo è usata per fare un gioco di parole con lo sciogliersi.

Testo di "MANESKIN" ft. Ghali & Shiva

(Uoh)

Mi sento il prossimo tipo di Kylie (Ehi)

Ho gli occhi sempre più chinese

Ah, ah, ah, ah

SadTurs, ahahah

KIID, you ready?

Ehi

Mi sento il prossimo tipo di Kylie

Ho gli occhi sempre più Chinese (Ah)

Sto vestendo la mia stylist (Sto)

Mi sto sciogliendo come i Måneskin (Ah, ah)

Oggi mi sento depresso, sto andando da Goyard (Uah)

Non so fare la cravatta, mi serve un tutorial

Non c'è né fratello né khoya

Qua, quando c'è il soldo, c'è sempre il demonio (Sto)

Non ho bisogno di una troia

Sono ciò di cui una troia ha bisogno (Sto)

Un altro giro di boa

Sto nella mia bolla, sto nella mia, uoh (Sto)

Lei c'ha sempre più voglia

E, quando c'ha voglia, mi trova d'accordo (Okay)

Fumo hash, vola come un dragone

Testa come una pentola a pressione (Prr, prr)

Prendo testa come Luigi Mangione

Lei è lesbo, ma per me fa un'eccezione (Ah)

Abbi rispetto, non fare il simpatico (No)

Mi gira il cazzo, ti compro il catalogo

Mamma sta guarendo, mi sento più carico

Se il negozio è chiuso, mi vedono, riaprono (What? Ah, what? Ah)

Non capisco se è AI

Fai il ricco, ma in cassa indietreggi, non capisco se li hai (Eh? Cosa?)

Per lei spendo come se la amassi (Muah)

Lancio soldi in aria, poi cadono in piedi come gatti

Non c'è né fratello né khoya

Qua, quando c'è il soldo, c'è sempre il demonio (Sto)

Non ho bisogno di una troia

Sono ciò di cui una troia ha bisogno (Sto)

Un altro giro di boa

Sto nella mia bolla, sto nella mia, uoh (Sto) (Bu, bu, bu, bu, bu)

Lei c'ha sempre più voglia

E, quando c'ha voglia, mi trova d'accordo (Sto) (Bu, bu, bu, let's go)

Mentre fai serata in Colonne

I miei shooter ti sparano al colon (Pssh, pssh)

Sanno che in testa ho le ombre

Cattivi fin dentro al midollo (Milano)

Spendo come al Super Bowl

Ogni mio mezzo tiene il superbollo (Santana)

Dieci RIMOWA dormon nella hall

Non puoi raggiungere questo overall (Esatto)

Compro una Lambo con uno spettacolo (Skrrt)

Tuta dell'Inter, cognome: Dimarco (Skrrt)

L'ultimo anno ho schivato un ergastolo

Quello dopo tutto il tour è sold out (Ahah)

Ho la pelliccia come un re del nord

Come se fossi un fottuto Baratheon (Esatto)

Stiamo scambiando tutti la tua bitch

Come se fossimo ancora al baratto (Esatto)

Prendo le pills dritte dal barattolo

Cerco vendetta, non cerco il riscatto

Localizzatori dentro la tua auto

Sappiamo quando sei fermo al semaforo (Ah)

Fumo con Ghali, non esco dal viaggio (Bu, bu)

Mi sto sciogliendo e non sono Damiano (No, no)

Glock con la torcia o AK con lo scatto

In ogni caso non hai via di scampo

Non c'è né fratello né khoya

Qua, quando c'è il soldo, c'è sempre il demonio (Sto)

Non ho bisogno di una troia

Sono ciò di cui una troia ha bisogno (Sto)

Un altro giro di boa

Sto nella mia bolla, sto nella mia, uoh (Sto)

Lei c'ha sempre più voglia

E, quando c'ha voglia, mi trova d'accordo (Sto)

Il significato di Maneskin di Sadturs & Kiid

La canzone sta facendo molto parlare per il titolo e anche per il riferimento alla band capitanata da Damiano David, e che adesso è in stop per un po', visto che i membri si sono presi un po' di tempo per portare avanti i propri progetti. Sono due i riferimenti alla band, il primo di Ghali, quando canta "Mi sto sciogliendo come i Måneskin" che può far riferimento allo sciogliersi dal caldo, per esempio. Ma il riferimento – questa volta al cantante della band – lo fa anche Shiva quando rappa: "Fumo con Ghali, non esco dal viaggio, mi sto sciogliendo e non sono Damiano". Nella canzone, poi, Ghali fa anche un riferimento alla malattia della madre a cui era stato diagnosticato un tumore lo scorso anno e infatti canta: "Mamma sta guarendo, mi sento più carico".