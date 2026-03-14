Mahmood lascia l’Italia: “Mi sento come allo zoo. Vado in Spagna per non essere più perseguitato”

Mahmood ha deciso di lasciare l'Italia. Il cantautore nato a Milano da mamma sarda e papà egiziano ha annunciato la sua volontà di trasferirsi in Spagna: un modo per "scappare" dalla popolarità per recuperare la sua privacy, ritrovare il suo equilibrio e allontanarsi da occhi e videocamere indiscrete. Ne ha parlato in una intervista rilasciata al magazine Butt durante la quale ha parlato apertamente del bisogno di lasciare casa anche per trovare nuove ispirazioni per la sua musica. "Non mi piace quando mi riprendono mentre ballo, magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura, mi sento come una tigre bianca in uno zoo", ha dichiarato l'artista, spiegando di voler lasciare Milano e trasferirsi in Spagna soprattutto per sentirsi libero di poter "camminare liberamente per strada, pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato". Dopo i trionfi musicali, i tour internazionali e aver raggiunto milioni di ascolti in streaming, la grossa popolarità ha reso difficile la sua vita privata, privandogli di vivere momenti di semplice anonimato.

Con le sue dichiarazioni si spiega anche la sua assenza dal panorama musicale italiano attuale. Aveva annunciato lo scorso gennaio di essere al lavoro su un nuovo progetto. Alla rivista ha confermato di voler condividere nuova musica con il suo pubblico, ma ha bisogno di "trovare l'ispirazione" giusta per nuove canzoni. "Ho smesso di andare in tour e di pubblicare canzoni. Ho davvero bisogno di tempo per trovare un'ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico", ha dichiarato.

L'ultima canzone presentata alla sfilata Chavarria

Non è una novità che Alessandro Mahmoud, nome all'anagrafe di Mahmood, stia lavorando a un nuovo progetto musicale. Lo scorso gennaio durante la sfilata di Willy Chavarria a Parigi ha presentato una canzone che dovrebbe avere come titolo Moet: con un gruppo di ballerini ha dato vita a un vero e proprio show, anticipando il suo nuovo album, la cui data di uscita non è nota. "Working on cose nuove", aveva infatti scritto su Instagram a corredo del video dello spettacolo andato in scena durante la Settimana della Moda a Parigi.