Madonna segue Patty Pravo su Instagram: "Penso abbia visto Ora o mai più, adesso chattiamo" Durante l'ultima puntata di Ora o mai più, Marco Liorni ha reso noto che Madonna segue Patty Pravo su Instagram e la cantante italiana ha raccontato di chattare con la popstar americana.

Patty Pravo (LaPresse) e Madonna (Getty Images)

Patty Pravo ha un follower d'eccezione su Instagram: Madonna. La cantante italiana, infatti, ha raccontato, spinta da Marco Liorni, nell'ultima puntata di Ora o mai più, di essere seguita da Madonna su Instagram e di aver pure chattato con lei. In realtà non è qualcosa di sconvolgente, visto che negli anni '60 la cantante di Pensiero stupendo frequentava artisti internazionali come Jimi Hendrix, che più volte aveva incontrato al Piper e in generale a Roma, a fine anni '70, inizio anni '80 vive per qualche anno in California dove incide pure un album, Cerchi, e in generale è una delle artiste più in vista del Paese.

Durante l'ultima puntata di Ora o mai più, il programma del sabato sera di Rai Uno, il conduttore Marco Liorni ha fatto outing a Patty Pravo, rivelando questa curiosità e chiedendone conferma alla giudice. Dopo l'esibizione con Pago, infatti, il presentatore ricorda ancora una volta come Vasco Rossi abbia ripostato l'esibizione del cantante e dice: "Dopo aver incassato l'endorsement di Vasco, che ha detto bravo e ti ha retwittato quando hai fatto l'esibizione con Patty Pravo, Madonna, lo so che non vuoi che si sappia – dice rivolto proprio alla cantante -, ma ha iniziato a seguire Patty Pravo, si sono scritte e ha detto che è una tua grande ammiratrice, mancava solo lei".

E in effetti Patty Pravo risulta tra le 586 persone seguite da Madonna su Instagram, dove la popstar è molto attiva. Patty Pravo è la seconda artista italiana seguita dalla cantante che ha messo follow pure ai Maneskin (poi, ovviamente, se parliamo di moda la cantante segue anche Donatella Versace, Stefano Gabbana o Alessandro Michele, senza contare Asia Argento e il ballerino ex Amici Daniele Sibilli che ha ballato con lei). Pago, scherzando, quindi ha chiesto se a questo punto Madonna avesse visto pure qualche sua esibizione: "Penso che abbia visto qualcosa di questa trasmissione, adesso chattiamo, capito? Ma sapete, i grandi sono le persone più semplici che esistono, quindi… A me fa molto piacere, naturalmente. Ma chi te l'ha detto? Tu vai a guardare il mio telefonino".