Lutto per Rocco Hunt, è morto il nonno paterno Rocco: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai”

Rocco Hunt dice addio al nonno paterno, Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio è stato lo stesso cantante, che sui social ha condiviso un messaggio commovente e carico di affetto nei confronti di quella che definisce una delle persone più importanti della sua vita: "Ho passato tutta la mia vita sperando che questo giorno non arrivasse mai. Avrei voluto fare un patto con Dio per averti ancora qualche ora in più".

Il post in ricordo di nonno Rocco

Nel post, Rocco Hunt ricorda il legame profondo con il nonno, che lo ha accompagnato per tutta la vita: "Nonno, io ho l’onore di chiamarmi col tuo nome, ma onestamente non mi sono mai sentito all’altezza. Le tue mani hanno lavorato duramente per la nostra famiglia ed è grazie a te se oggi siamo ciò che siamo". Il rapper descrive con emozione i momenti condivisi, dal sostegno in prima fila ai suoi concerti ai piccoli gesti quotidiani, come quando il nonno gli preparava qualcosa da mangiare: "Mi mancherà venire a casa e trovarti sempre pronto a prepararmi qualcosa da mangiare. Mi mancheranno i tuoi consigli preziosi, la tua esperienza, la tua presenza piena d’orgoglio".

Le condoglianze dei Vip

Rocco Hunt ricorda anche l’ultimo periodo trascorso insieme, sottolineando quanto sia stato importante vivere ogni momento con intensità: "Ti sei andato con la mia mano stretta. Mi sono goduto ogni respiro, anche l’ultimo. Ti prometto che continuerò a regalarti soddisfazioni e non mi fermerò mai, perché tu questo volevi. La tua storia non finirà qui. Te lo prometto. Riposa in pace, Nonno Rocco". Sotto al post, in poche ore, si sono accumulati decine di messaggi di condoglianze, anche da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. Tra questi, Antonella Clerici, Federica Abbate, Arisa, Peppe Iodice e tanti altri hanno voluto esprimere vicinanza al cantante e alla sua famiglia.