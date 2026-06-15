L’ultimo post di Oliver Tree prima dell’incidente in Brasile, il produttore: “Dovevo essere su quell’elicottero”

Oliver Tree aveva condiviso il suo ultimo post dal Brasile poche ore prima della tragedia. Il produttore: “Dovevo essere su quell’elicottero. Ti devo la vita”.

Oliver Tree – ph Srdjan Stevanovic:Getty Images

Lo schianto tra due elicotteri a Rio de Janeiro ha portato alla morte di sei persone, tra cui il cantante inglese Oliver Tree, lo YouTuber argentino Gaspar Prim, noto come Gaspi, oltre a Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale e il pilota Alexandre Souza. I due velivoli si sarebbero scontrati mentre erano in volo e sono precipitati, a quel punto sarebbero stati avvolti dalle fiamme. I corpi delle vittime, infatti, sarebbero rimasti carbonizzati. Oliver Tree era in Brasile per il suo tour mondiale: si era esibito in Argentina il 4 giugno e poche ore prima della tragedia aveva postato sui suoi social quello che sarà il suo ultimo post su Instagram.

Nei pochi secondi del video ironico erano racchiuse 24 ore che il cantante aveva trascorso in Brasile. Il titolo, infatti, era "24 ore da gringo in Brasile": il cantante indossava la maglia brasiliana – scherzando e autonominandosi Neymar – e in alcuni frame giocava a calcio con altri amici con la stessa maglia, poi si faceva tagliare i capelli, con il suo caschetto caratteristico, si faceva un barbecue e guidava una moto. Un contenuto giocoso dato in pasto ai suoi 3,3 milioni di follower che hanno colto l'occasione per dargli un ultimo saluto, usando i commenti come momento commemorativo. Una delle persone che compare nel video è l'influencer brasiliano Thiago Alcântara, noto come Iae Break, che domenica ha condiviso una foto scrivendo: "Non posso credere che te ne sia andato".

Su quell'elicottero avrebbe dovuto esserci anche il produttore musicale Victor Wao, ma aveva rinunciato "all'ultimo secondo". In alcune storie Instagram, infatti, nel ricordare le persone scomparse, ha anche raccontato: "Avrei dovuto essere con te su quell'elicottero, ma all'ultimo secondo non ci sono andato. Mi hai detto che, siccome ero spaventato, eri riuscito a trovare una macchina per portarmi ad Angra e che qualcun altro sarebbe andato al mio posto… Ora ti devo la vita, fratello"

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Il produttore Gletter, che era anche il suo migliore amico, lo ha ricordato con un post su Instagram: "Ho innumerevoli storie con lui, da quando eravamo adolescenti, quando ci facevamo in quattro per cercare di sfondare nel mondo della musica. Oliver ha reso quel percorso molto più piacevole perché si fermava sempre ad apprezzare le piccole cose. Mi ha aiutato a uscire da tanti momenti bui, tantissime volte. Una vera luce nella mia vita". Oliver Tree si stava preparando per un tour europeo. Avevano concerti in programma a Lisbona, Madrid, Barcellona e Roma durante la prima settimana di luglio.