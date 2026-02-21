Le parole di Lil Jon per dire addio al figlio morto a 25 anni: “Seppellito il primo giorno di Ramadan”

Il rapper Lil Jon ha parlato del figlio Nathan morto a 25 anni, il cui corpo è stato trovato in un laghetto. L’uomo è stato seppellito nel primo giorno di Ramadan.

Lil Jon col figlio Nathan Smith – ph AP

Pochi giorni fa Lil Jon, al secolo Jonathan Smith, ha annunciato la morte del figlio di 25 anni Nathan, conosciuto anche come DJ Young Slade morto lo scorso 6 febbraio. Quel giorno la Polizia confermò di aver trovato il corpo di un uomo in un laghetto vicino casa del rapper. Ci ha messo qualche giorno prima di tornare a parlare del figlio e queste sono le sue parole dopo la scoperta del corpo del figlio. Lil Jon aveva annunciato la scomparsa di Nathan con un post su Instagram in cui si diceva devastato assieme alla moglie (…). Nathan era l'essere umano più gentile che si possa mai incontrare. Era immensamente premuroso, educato, appassionato e caloroso".

Lil Jon e Nathan Smith – Ph Kevin Mazur:Getty Images for Pencils Of Promise

Il rapper ha scritto un pensiero sul figlio il giorno dopo averlo seppellito, nel primo giorno di Ramadan: "Ieri, il primo giorno di Ramadan, abbiamo seppellito il mio unico figlio. In questo mese sacro, chiedo una du'a (una preghiera di supplica personale e spontanea nell'Islam) extra per lui e per la nostra famiglia. Pregate affinché Allah gli conceda il Jannah (il Paradiso per l'Islam) e ci conceda sabr (un termine che significa "pazienza, perseveranza, resistenza, autocontrollo"), misericordia e forza" si legge nella dichiarazione del rapper che ha accompagnato queste parole con un video che ripercorre i momenti salienti della vita assieme.

Poi Lil Jon scrive "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un" ("In verità, apparteniamo ad Allah e a Lui ritorneremo"), ovvero una frase spesso citata dal Corano quando si parla di morte e lutto o ci si trova in difficoltà. "Ti amo, figliolo. La vita non sarà più la stessa senza di te. Allah, dammi la forza. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno contattato con condoglianze, amore e preghiere. Vi apprezziamo tutti. Farò in modo che il mondo conosca il tuo talento e non dimentichi mai il tuo nome". Nathan sarebbe uscito di casa senza telefono e sarebbe stato visto l'ultima volta il 6 febbraio. Tre giorni dopo la Polizia hanno recuperato il corpo di un uomo in un laghetto vicino casa. Nonostante si escludano atti criminale, l'indagine resta aperta.