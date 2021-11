La trama di Storia di una famiglia perbene, il libro della scrittrice Rosa Ventrella Andrà in onda nelle prossime ore la prima puntata di “Storie di una famiglia perbene”, la nuova serie tv di Canale 5 diretta dal regista Stefano Reali e ispirata al romanzo omonimo della scrittrice pugliese Rosa Ventrella. La serie verrà interpretata dalla coppia Simona Cavallari e Giuseppe Zeno nei panni di Maria De Santis e Michele Straziota.

A cura di Vincenzo Nasto

Siamo agli sgoccioli prima della puntata d'esordio della nuova serie tv in onda su Canale 5 "Storia di una famiglia perbene". Dopo il grande successo de "Il giardino degli Oleandri", il secondo romano della scrittrice pugliese Rosa Ventrella è pronto a trasformarsi in una serie Tv, che partirà il prossimo 3 novembre in esclusiva su Canale 5. La fiction, ispirata dal romanzo omonimo della scrittrice pugliese Rosa Ventrella e pubblicato nel 2018 dalla Newton Compton Editore, vedrà protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, diretti dal regista Stefano Reali. Come il romanzo, anche la serie tv narrerà una storia dal 1985 al 1992, che vedrà come protagonista nella narrazione Maria, ultimogenita di una famiglia di pescatori di Bari, quella dei De Santis. Il suo carattere esplosivo e insolente le vale nei suoi anni adolescenziali il soprannome di Malacarne, un nome che risuonerà sempre più forte nei vicoli di Bari Vecchia. Dall'altro lato della barricata il suo amico Michele, figlio della famiglia mafiosa Nicola Straziota, un rapporto che avrà delle evoluzioni lungo i sette anni di racconto, fino a diventare un amore che li allontana dalla decadenza della città e delle situazioni che vivranno. Dopo il grande successo de "Il giardino degli Oleandri", il secondo romano della scrittrice pugliese Rosa Ventrella è pronto a trasformarsi in una serie Tv, che partirà il prossimo 3 novembre in esclusiva su Canale 5.

Di cosa parla Storia di una famiglia perbene, la trama tra realtà e fiction

La serie, diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini, racconterà una storia tra gli 1985 e 1992 attraverso gli occhi della protagonista Maria De Santis, interpretata da Simona Cavallari e ultimogenita di una famiglia di pescatori di Bari, che per la sua vivacità e per il suo modo di fare insolente si merita il titolo di Malacarne. Dopo esser cresciuta con i fratelli maggiori Vincenzo e Giuseppe, e dopo aver attaccato il padre Antonio De Santis per le violenze perpetrate ai danni della madre Teresa, Maria sceglie di avvicinarsi a Michele Straziota, suo compagno di scuola, interpretato da Giuseppe Zeno e figlio della famiglia più disgraziata di Bari vecchia, quella del boss Nicola Straziota.

Giuseppe Zeno interpreta Antonio

Anche Michele vuole allontanarsi dalla sua famiglia, che lo spinge verso l'attività mafiosa, mentre lui cerca solamente di dedicarsi a ciò che ama di più: suonare la chitarra e cantare. La loro amicizia si rinforza sempre di più, trasformandosi in un amore tormentato, anche frutto dell'antagonismo tra le due famiglie, rispettivamente osteggiate dai due capofamiglia: Antonio De Santis e Nicola Straziota. Nel 1992, Michele, ormai 20enne, ritorna a Bari per le gravi condizioni di salute del padre e anche per chiudere una complicata operazione di narcotraffico, che lo metterà contro il colonnello dei carabinieri Zarra diventato, dopo la partenza di Michele, il nuovo fidanzato di Maria. Nella serie Tv ci saranno anche le immagini e riferimenti a eventi storici accaduti in quegli anni, come la caduta del muro di Berlino, la morte del generale Giovanni Falcone e lo sbarco di clandestini a Bari con la famosa nave Vlora.