La risposta di Marta Donà all'addio di Francesca Michielin a LaTarma: "10 anni di risate e lacrime, ti voglio bene" Marta Donà e LaTarma hanno risposto con un post su Instagram alla storia con cui Francesca Michielin comunicava la fine del loro rapporto di lavoro.

A cura di Redazione Music

Marta Donà e Francesca Michielin

Con una storia su Instagram Francesca Michielin ha comunicato di lasciare la sua manager storica, Marta Donà e l'agenzia LaTarma per "cambiare direzione e aprirmi nuove strade" come ha scritto lei stessa. La cantautrice e musicista era una delle storiche artiste del roster del management con cui aveva conquistato due secondi posti al Festival di Sanremo (nel 2016 da sola con "Nessun grado di separazione" e nel 2021 in coppia con Fedez cantando Chiamami per nome) e una partecipazione per l'Italia all'Eurovision Song Contest nell'edizione del 2016, dopo il forfait degli Stadio che avevano vinto il Festival.

LaTarma ha voluto dedicare un post a questa separazione con un carosello fatto di immagini dell'artista in momenti privati e pubblici, con tanto di momenti di affetto proprio con Marta Donà e come didascalia: "Abbiamo costruito un percorso bellissimo in questi 10 anni insieme, fatto di musica, nuove esperienze, emozioni, piccole follie, grandi sogni, soddisfazioni, risate a crepapelle e, perchè no, qualche lacrima. Ti auguro il meglio per il tuo futuro perché ti voglio bene. Ti vogliamo bene". la cantautrice aveva scritto: "Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management".

Poi aveva aggiunto: "Ringrazio Marta (Donà, ndr) e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po' spietato". Quindi Francesca Michielin ha continuato spiegando le ragioni dietro la decisione presa. "Da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. ‘È stata una figata'". Michielin non ha dato maggiori informazioni e per adesso non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Donà – che è anche manager di Marco Mengoni, Angelina Mango, Alessandro Cattelan e Olly, tra gli altri – come manager dell'artista.