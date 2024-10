video suggerito

La colonna sonora di Inganno, la serie Netflix: tra le canzoni anche Liberato e Nina Simone Il 9 ottobre esce Inganno, la nuova serie Netflix con Monica Guerritore e Giacomo Giannotti. Una miniserie thriller ambientata tra Napoli e la Costiera Amalfitana che racconta la passione tra una donna di 60 anni e un giovane straniero. Nella colonna sonora anche Liberato e Nina Simone.

A cura di Elena Betti

Monica Guerritore e Giacomo Giannotti

Monica Guerritore racconta la passione tra una donna di 60 anni e un giovane straniero interpretato da Giacomo Giannotti nella nuova serie Netflix Inganno, in uscita il 9 ottobre. La mini serie di 6 episodi prodotta da Cattaleya e diretta da Pappi Corsicato si concentra sulla relazione tra Gabriella (Monica Guerritore), 60enne proprietaria di un hotel della Costiera Amalfitana e madre di tre figli, ed Elia (Giacomo Giannotti), un giovane straniero coetaneo del figlio maggiore di Gabriella. La relazione tra i due porta Gabriella a riscoprire sé stessa, una donna coraggiosa pronta a mettere in gioco tutto per Elia, compreso il rapporto con i figli. Nella colonna sonora si trovano sia classici come July Tree di Nina Simone, sia pezzi più recenti come Anna di Liberato o Lose Your Head dei London Grammar che apre il primo episodio e chiude il sesto.

La colonna sonora di Inganno: le tracce

La colonna sonora della serie Inganno accompagnerà i protagonisti nella loro relazione amorosa. Lose Your Head dei London Grammar rappresenta a pieno la nuova scoperta che Gabriella fa di sé stessa. Una nuova capacità di amare, di perdere la testa e lasciarsi andare alla relazione con Elia. Tra gli altri artisti che compongono la colonna sonora troviamo Liberato con la sua Anna, che si mantiene sulla tematica dell’amore così come July Tree di Nina Simone e come quasi tutte le altre tracce. Ecco la lista dei brani che ci accompagneranno in Inganno.

Episodio 1

Lose Your Head – London Grammar

Echo Saw You – Kaleida

Les Filles Désir – Vendredi Sur Mer

July Tree – Nina Simone

Episodio 2

Anna – Liberato

Episodio 3

L’Amour en Solitaire – Juliette Armanet

Amour Plastique – Videoclub

Alone (Club Version) – Jan Blomqvist, Malou

Episodio 4

La Superbe – Benjamin Biolay

Episodio 5

Fuse – HRDLY

Marea (We’ve Lost Dancing) – Fred again.. x The Blessed Madonna

Indigo Night – Tamino

Episodio 6

Ti Regalo gli Occhi Miei – Gabriella Ferri

Lose Your Head – London Grammar