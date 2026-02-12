Kesha ricorda James Van Der Beek protagonista del suo video di Blow, quando l’attore mostrò il lato ironico

James Van Der Beek e Kesha – ph Denise Truscello:WireImage

Tra le persone che stanno piangendo la morte dell'attore James Van Der Beek c'è anche Kesha. L'attore di Dawson's Creek, scomparso a 48 anni, dopo l'esperienza nella serie teen, infatti, aveva mostrato il suo lato più ironico nel video di una giovanissima Kesha, recitando nel video della canzone "Blow", che faceva parte del suo EP d'esordio "Cannibal". Un ricordo affettuoso quello della cantante statunitense che nelle sue storie ha voluto ricordare l'attore scomparso a seguito di un tumore al colon al terzo stadio che lui stesso aveva reso noto due anni fa, nel novembre del 2024.

La cantante, quindi, ha condiviso con i propri fan due foto che la ritraggono assieme all'attore: in una l'attore la indica, in maniera scherzosa, mentre nell'altra i due si abbracciano. A entrambe le foto, la cantante ha aggiunto l'emoji di un cuore. Le foto sono state scattate sul red carpet di Las Vegas nel maggio 2011, tre mesi dopo la pubblicazione del video musicale di "Blow". Dal 1998 al 2003 Van Der Beek aveva conquistato milioni di ragazzi in tutto il mondo, interpretando Dawson Leery nella serie Dawson's Creek, che aveva lanciato nel mondo del cinema anche Katie Holmes (che interpretava Joey Potter) Joshua Jackson (Pacey Witter) e Michelle Williams (Jen Lindley).

Nel frattempo aveva recitato anche in altre serie e film, ed era sicuramente uno degli attori più iconici di Hollywood e della sua generazione. In questo video si mostrava un suo lato più ironico e leggero: l'attore accompagnava Kesha in un video pieno di unicorni e pistole laser. Nel mezzo c'è anche un dialogo tra i due, con la cantante che storpia il nome dell'attore e lui che risponde "Non apprezzo che calunni il mio nome, Ke-simbolo-del-dollaro-ha" (facendo riferimento a quando il nome della cantante era scritto graficamente con il simbolo del dollaro al centro, Ke$ha). La canzone fu un successo e il video conta quasi 100 milioni di visualizzazioni.

La famiglia dell'attore ha comunicato mercoledì 11 febbraio che Van Der Beek era morto: "Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina", si legge nella dichiarazione su Instagram. "Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Verranno quei giorni. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico". Van Der Beek lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwen e Jeremiah. Tra coloro che lo hanno ricordato c'è proprio Katie Holmes che ha scritto: "Condividere lo spazio con la tua immaginazione è stato qualcosa di sacro".