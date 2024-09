Jovanotti su Luca Carboni: “Tutti sapevamo del tumore, bello che torni a suonare”

Luca Carboni e Lorenzo Jovanotti avrebbero dovuto celebrare i trent'anni dello storico tour "Carboni Jovanotti". Non se n'è fatto niente perché Luca Carboni ha dovuto combattere la sua malattia, come ha rivelato l'artista bolognese al CorSera. "Avevo bisogno di sparire", ha dichiarato l'artista rivelando al pubblico di aver avuto un tumore ai polmoni. Jovanotti spiega: "In questi due anni tutti noi suoi amici e colleghi abbiamo rispettato il suo eremitaggio per prendersi cura della malattia".

Jovanotti, nel suo post su Instagram, rivela che stavano pensando a celebrare il tour del 1992 per i trent'anni: "Poi la vita ha preso una piega che…niente, non si è potuto fare", rivelando appunto la motivazione.

Un paio di anni fa all’inizio del 2022 con Luca Carboni ci siamo detti “oh quest’anno a dicembre sono 30 anni dal nostro tour #carbonijovanotti #1992 perché non facciamo qualcosa per festeggiare?” poi la vita ha preso una piega che…niente, non si è potuto fare ( io devo dire che sono sempre un po’ restio rispetto alle ricorrenze, il passato è passato, è un mio limite, ma quel tour mamma mia per Luca e per me è stato indimenticabile). In questi due anni tutti noi suoi amici e colleghi abbiamo rispettato il suo eremitaggio per prendersi cura della malattia di cui oggi per la prima volta parla pubblicamente. Luca è un maestro nel pesare le parole e nello scegliere quelle giuste, del resto è uno dei più grandi autori della musica italiana di ogni tempo. Quando ci vediamo ridiamo sempre del fatto che nel tempo di sue 5 parole io ne infilo 50 per dire meno di quello che lui dice con 5. Bello che abbia dichiarato a tutti che tra poco torna a pubblicare musica. È una grande gioia!