Jolanda Renga canta emozionata Angelo al concerto del padre, il video toccante di mamma Ambra Angiolini Jolanda Renga canta emozionata Angelo, la canzone dedicatale dal padre Francesco, al suo concerto. Mamma Ambra coglie il momento e lo posta sul suo profilo Instagram.

Francesco Renga e Nek hanno dato il via alla loro serie di concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano, quattro date in cui gli artisti proporranno alcuni dei loro brani più famosi tra cui Laura non c’è, L’infinito più o meno, Ci sarai e molte altre. Sotto al palco tutta la famiglia di Renga, dalla ex moglie Ambra Angiolini alla figlia Jolanda in compagnia del fidanzato. Ed è proprio Jolanda a diventare protagonista di un momento toccante ripreso dalla mamma Ambra.

Jolanda Renga canta Angelo

Sulle storie del suo profilo Instagram, Ambra Angiolini ha immortalato un momento molto toccante durante il concerto dell'ex marito Francesco Renga. Tra tutti i suoi successi, il cantante si è esibito anche sul brano Angelo, pubblicato nel marzo del 2005. La canzone è stata intonata dalla figlia Jolanda in mezzo alla platea, un momento molto intenso che la madre Ambra è riuscita a cogliere con un video. Sicuramente la ragazza avrà cantato a squarciagola tutte le canzoni del padre, ma Angelo ha un valore speciale perché è scritta proprio per lei. In piedi in una delle prime file del teatro, con accanto il fidanzato Filippo, canta quasi commossa. Nel video Ambra scrive: “Figlia e papà”, parole semplici che però mostrano un grande affetto anche da parte di Angiolini. Nonostante lei e Renga si siano separati hanno infatti mantenuto un buon rapporto e di una cosa sono certi: l’amore per i loro due figli, Jolanda e Lorenzo.

Il significato di Angelo

Quando Francesco Renga ha pubblicato il pezzo Angelo, sua figlia Jolanda era nata da pochi mesi, una sorta di preghiera laica in cui le dedicava versi come "Angelo, prenditi cura di lei, lei non sa vedere al di là di quello che dà". Nelle varie interviste dopo l’uscita del brano e la nascita della bambina, Renga aveva spiegato che la canzone era dedicata proprio a Jolanda e che l’Angelo di cui parla e a cui il cantante pensava quando l’ha scritta, è sua madre – la nonna di Jolanda – scomparsa all’età di 52 anni. Il brano, interpretato con una forza emotiva sicuramente notevole proprio per il suo significato, portò Renga alla vittoria di Sanremo nel 2005.