Inizia oggi la vendita dei biglietti per il concerto di Marracash e Guè all’Ippodromo Snai San Siro

Oggi, martedì 24 marzo, inizia la vendita dei biglietti per il concerto-evento di Marracash e Gué Pequeno, che si terrà il prossimo 12 settembre all’Ippodromo Snai di San Siro. I due artisti si ritrovano insieme sul palco per festeggiare 20 anni di carriera e 10 dall’uscita del loro album Santeria.

Marracash e Guè Pequeno di nuovo insieme sul palco. I due artisti hanno annunciato Santeria 1oth Anniversary, un concerto-evento che si terrà il prossimo 12 settembre all'Ippodromo Snai di San Siro. La vendita dei biglietti inizia ufficialmente oggi, martedì 24 marzo. La coppia del rap italiano festeggerà insieme ai fan il decimo anniversario dell'album Santeria, uscito nell'estate del 2016 e certificato per ben 4 volte Disco di Platino.

Dove comprare i biglietti per il concerto del 12 settembre

La vendita dei biglietti per il concerto di Marracash e Gué Pequeno apre oggi, martedì 24 marzo, alle ore 14. Sarà possibile acquistarli a partire da quell'orario sul sito ufficiale di TicketOne. Non c'è nessuna prevendita anticipata per l'evento. I due artisti si esibiranno tra qualche mese sul palco dell'ippodromo Snai di San Siro con un concerto- evento per celebrare i 10 anni del loro album Santeria, pubblicato nel giugno del 2016, ripercorrendo sul palco tutti i loro successi.

Quanto costano i biglietti per l’evento all'Ippodromo

La vendita dei biglietti apre oggi, 24 marzo, alle ore 14. A partire da questo orario saranno resi noti i prezzi per poterne acquistare uno. Generalmente, per i concerti all'Ippodromo Snai di San Siro, non ci sono posti numerati ma si tratta quasi sempre di posti in piedi ,divisi tra "gold" più vicini al palco e il resto del prato.