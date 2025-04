Il rapper Lil Nas X colpito da una paralisi facciale: “Non riesco neanche a ridere bene”

video suggerito

Lil Nas X colpito da una paralisi al volto

Il cantante americano Lil Nas X h avuto una parziale paralisi facciale, come ha mostrato lui stesso in un video postato sui social. Il rapper, infatti, ha pubblicato un video in cui si mostra direttamente dal letto d'ospedale con il volto colpito dalla paralisi, spiegando di aver "perso il controllo" della parte destra del volto. Il cantante si passa la mano davanti al viso e quando ride mostra come la parte destra rimanga immobile e inespressiva, e infatti si vedono muoversi solo i muscoli della parte sinistra del volto, mentre quelli della parte destra sono quasi immobili, si muovono leggermente la bocca e l'occhio.

"È tipo, che caz*o. Non riesco nemmeno a ridere bene, amico. Che caz*o! Oh mio dio. Quindi… oh mio dio, amico. Quindi… sì", ha aggiunto nel video. Ma il cantante ha voluto ribadire di stare bene, e lo ha fatto pubblicando delle storie su Instagram in cui invitava i fan a non essere dispiaciuti per lui, ma prima aveva mostrato le due parti del volto, quella destra e quella sinistra, scrivendo: "Qui siamo normali, qui impazziamo!" a dimostrazione di come l'abbia presa bene questa paralisi temporanea del volto. "Ragazzi, sto bene, non siate dispiaciuti per me, piuttosto scuotete il culo per me!".

In un'altra storia, poi, un po' più serio, ha postato una foto del volto e ha scritto: "Sembrerò buffo per un po', ma questo è". Il cantante non ha spiegato cosa gli sia capitato, né la situazione in cui è successo di trovarsi così. Alcuni fan stanno ipotizzando che possa trattarsi della paralisi di Bell, una condizione idiopatica, il che significa che non si può individuare una causa precisa: "(Si tratta di una) neuropatia periferica di natura idiopatica, cioè di un danneggiamento di uno dei nervi del sistema nervoso periferico – il VII nervo cranico o nervo facciale, nello specifico – che si verifica per ragioni non note e determina una paresi improvvisa e unilaterale del nervo facciale". In Italia l'abbiamo conosciuta perché lo scorso anno ha colpito anche Simona Ventura.