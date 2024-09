video suggerito

Il figlio di Chester Bennington, ex frontman dei Linkin Park, contro Mike Shinoda: "Hai tradito i fan" Jaime Bennington, figlio di Chester Bennington, ex frontman dei Linkin Park attacca il fondatore della band, Mike Shinoda. Secondo il 28enne, scegliendo come nuova voce Emily Armstrong avrebbe tradito i fan del gruppo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'annuncio della nuova formazione dei Linkin Park, con l'arrivo di Emily Armstrong al posto di Chester Bennington, morto suicida nel 2017, suo figlio Jaime è intervenuto sui social, scagliandosi contro Mike Shinoda. Il 28enne, Jaime Bennington ha accusato il fondatore della band di non aver tenuto in considerazione l'effetto che questi cambiamenti avrebbero potuto avere sui fan, considerando anche i trascorsi della nuova voce del gruppo.

L'attacco di Jaime Bennington a Mike Shinoda

Bennington ha commentato in maniera piuttosto dura la presentazione della nuova formazione, con Emily Armstrong alla voce e Colin Brittain alla batteria, sostenendo che da parte di Shinoda non ci sia stata la giusta attenzione. La nuova cantante, infatti, sembra sia membro di Scientology e, inoltre, sia intervenuta in difesa dell'attore Danny Masterson, anche lui membro della nota chiesa, quando fu accusato di stupro, ora condannato. Il 28enne, infatti, scrive:

La gente non sta avendo difficoltà ad abituarsi all’idea che i Linkin’ Park si reinventino. Stanno avendo difficoltà ad abituarsi a come tu hai chiamato la tua amica storica, Emily Armstrong, per rimpiazzare Chester Bennington sapendo la storia di Emily nella chiesa e la sua amicizia con Danny Masterson. Hai sostanzialmente cancellato la vita e il lascito di mio padre in diretta non solo durante l’intervista di una band, organizzata per chiarire alcuni aspetti della storia dei Linkin Park e il loro futuro, ma durante il mese internazionale della prevenzione del suicidio.

Bennington continua, criticando la scelta di non aver interpellato nessun membro della sua famiglia, per capire insieme come sostituire la figura di suo padre e ricostruire l'immagine della band:

Hai rifiutato di riconoscere l’impatto di assumere qualcuno come Emily senza chiarire l’effetto che avrebbe avuto sulla fan base principale dei Linkin Park. Nessuna consapevolezza nel modo in cui gestisci la fan base, Chester Bennington, i figli o la famiglia di Chester, il mio litigio con tua moglie Anna Shinoda (che non posso taggare), le vittime di Danny Masterson, o anche le intimidazioni a queste vittime fatte da Emily. E la lista va avanti ancora. E ancora. E ancora.

Non sono mancate, quindi, altre accuse stavolta relative alla fiducia che i fan avevano riposto nei restanti membri dei Linkin Park e infatti, Jaime continua puntando proprio su questo punto:

Ciò che hai fatto non è soltanto qualcosa a cui le persone si devono abituare. Non è uno shock per cui le persone devono soltanto processare e capire. Hai tradito la fiducia che ti è stata data per decenni dai fan e da persone che supportano la band, incluso me. Abbiamo creduto che tu fossi una persona migliore. Che fossi il cambiamento. Perché ci hai promesso che questa era la tua intenzione. Ora sei solo invecchiato e diventato insensibile.