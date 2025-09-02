Il cugino di Liam Payne gli dedica una canzone: “Vederti andare via è stata la cosa più dolorosa”

Ross Harris e Liam Payne, via IG

Lo scorso 29 agosto, Liam Payne, ex membro degli One Direction scomparso il 16 ottobre 2024 nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, avrebbe compiuto 32 anni. E per l'occasione, suo cugino Ross Harris, anche lui cantante e produttore, gli ha voluto dedicare una canzone dal titolo Bones. L'annuncio del brano era arrivato proprio lo scorso 29 agosto, quando sul suo profilo Instagram scriveva del compleanno di Payne, e di come avrebbe voluto fargli un "bel regalo per celebrarlo". Una scelta arrivata dopo settimane di riflessioni: "Dopo la scomparsa di mio cugino il 16 ottobre, scrivere questa canzone (con il talentuoso Jordan Round) mi ha permesso di sfogare il mio dolore. Alla fine, ho capito che dovevo pubblicarla, per me stesso, per Liam e per chiunque abbia perso qualcuno".

Harris, cugino di Liam Payne, pubblica Bones per l'ex One Direction scomparso

Pubblicata su tutti i servizi di streaming digitali, Harris ha utilizzato nella copertina una rosa disegnata dallo stesso Payne, come rivela nella descrizione su Instagram: "Grazie per aver certo di insegnarmi a scarabocchiare una rosa. Questa è per te, Liam. Anche se non sei qui per ascoltarla, forse la stai ascoltando da qualche parte". Ci sono alcuni passaggi del brano in cui si fa riferimento a uno sguardo defilato da parte di Payne, che può osservare suo cugino dalla "fessura nella chiesa, mentre sono a pezzi, cercando di rimettermi in piedi". Ma successivamente si fa riferimento anche al "dolore più grande" che è stato "vederti andare via". La canzone è stata pubblicata anche sul profilo Instagram di Kate Cassidy, la fidanzata di Payne: "È una bellissima canzone, Liam la adorerebbe e la canta da lassù in paradiso".

Il riferimento alla salute mentale di Payne e il passato a The Voice

Nei giorni successiva alla scomparsa, Harris aveva pubblicato sul suo profilo Instagram alcune delle immagini e dei video che lo ritraevano con Payne, tra cui una da piccoli, mentre giocano sul letto, in bianco e nero. Il suo messaggio era stato anche analizzato, a causa di un primo riferimento alla salute mentale di Payne, con Harris che scriveva: "Indipendentemente da ciò che stavi attraversando e dai demoni che stavi combattendo, hai sempre voluto aiutare gli altri e volevi che tutti vincessero insieme". Harris, come suo cugino Payne, aveva tentato la strada dei talent nel 2015. In quell'occasione, si era esibito con Good Kisser di Usher alla batteria per lo show The Voice della BBC. Purtroppo, nessuno dei quattro giudici dell'epoca (will.i.am, Rita Ora, Tom Jones e Ricky Wilson) decise di girare la propria sedia e puntare sul suo futuro musicale.