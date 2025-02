Liam Payne ricordato ai Grammy Award 2025: le immagini del cantante, i saluti ai fan e il sorriso con i 1D

video suggerito

Vincenzo Nasto

Liam Payne, via Grammy Awards 2025

È andata in onda nelle scorse ore, dalla Crypto.com Arena di Los Angeles la 67° edizione dei Grammy Award. Condotto dall'attore e stand-up comedian Trevor Noah, quest'edizione ha visto brillare Beyoncé che si è aggiudicata l'album dell'anno con Cowboy Carter, ma anche Kendrick Lamar, vincitore della miglior canzone con Not Like Us. Nei momenti finali dello spettacolo, Noah ha introdotto il celebre segmento In Memoriam, per tutti gli artisti scomparsi negli ultimi 12 mesi. Le immagini, accompagnate da All My Love cantata da Chris Martin dei Coldplay, ha visto nella prima clip l'apparizione di Liam Payne. Il cantante, ex membro degli One Direction, è scomparso lo scorso 16 ottobre al CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires, in Argentina, dopo esser caduto dal terzo piano, dove soggiornava in quei giorni. Le immagini sullo schermo riprendono Liam Payne e gli altri membri degli One Direction, mentre affacciati, salutano i propri fan.

Le immagini della clip che ricordano la scomparsa di Liam Payne ai Grammy Award

Poi stacco e le immagini lo inquadrano sorridente su un palco durante un concerto con la band, fino all'immagine finale, tipica dei memorial ai Grammy. In sottofondo è possibile ascoltare la voce di Payne: "Non ci saremmo mai aspettati che accadesse niente di tutto questo. Siediti e pensaci, abbiamo fatto delle cose incredibili". Anche dopo il segmento in memoriam, i Grammy hanno voluto dedicare un ultimo brano a Payne: infatti, come riporta E!, durante la pubblicità è stata riprodotta nell'arena Story Of My Life, uno dei brani più importanti della carriera del gruppo britannico. Nessuno dei membri del gruppo era presente alla cerimonia dei Grammy, neanche Harry Styles che solo due anni fa si era aggiudicato la vittoria per il miglior album dell'anno con Harry's House. Non è stato ricordato solo Liam Payne, però, durante In Memoriam: sono apparse infatti le immagini di Quincy Jones, al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei Grammy con 28 statuette vinte. L'uomo è stato ricordato con le esibizioni di Cynthia Erivo, Stevie Wonder e Janelle Monàe.

Le ultime informazioni sull'indagine della morte di Liam Payne

Nel frattempo, solo un mese fa c'è stato l'ultimo aggiornamento sulle indagini della morte del cantante. Riguardava Ezequiel Pereyra, 21enne dipendente dell'hotel che si è consegnato alla polizia, dopo esser stato accusato di aver fornito, durante il soggiorno di Payne al CasaSur Palermo Hotel, sostanze stupefacenti che avrebbero accentuato anche alcuni episodi di violenza avvenuti nei giorni precedenti. Nel frattempo, continuano le indagini e secondo le dichiarazioni del giudice Laura Bruniard sono cinque le persone che potrebbero essere coinvolte nella morte di Payne. Tra cui anche un rappresentante del cantante, identificato con l'acronimo R.L.N. Lo scorso 20 novembre c'è stato anche l'ultimo saluto alla salma del cantante, avvenuto nella Chiesa del XII Secolo a Wolwerhampton, luogo natio del cantante. Alla cerimonia erano presenti gli ex compagni di band, Harry Styles , Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, insieme al presentatore televisivo e attore James Corden e al conduttore radiofonico della BBC Scott Mills.