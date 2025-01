video suggerito

I Grammy Awards 2025 rischiano di saltare a causa degli incendi di Los Angeles: ecco le alternative A causa degli incendi che stanno distruggendo Los Angeles anche i Grammy Awards 2025, i premi musicali più importanti, potrebbero essere rinviati: ecco gli scenari.

A cura di Redazione Music

Incendi a Los Angeles (Photo by Jeff Gritchen:MediaNews Group:Orange County Register via Getty Images)

Il prossimo 2 febbraio, alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dovrebbe tenersi la 67a edizione dei Grammy Awards, ovvero uno dei premi musicali più importanti dell'anno, che servono a celebrare quelli che sono stati gli artisti, le artiste e le canzoni più amate dell'anno. Il condizionale, però, è d'obbligo, dal momento che gli incendi che stanno devastando la città americana potrebbero costringere gli organizzatori a rinviare o cancellare la manifestazione. Lo riporta, per esempio, Hollywood Reporter che cita "diverse fonti" che hanno detto al giornale che "sono in corso discussioni per posticipare lo spettacolo della CBS (e tutti i suoi eventi accessori) o per incentrare la trasmissione su una raccolta fondi".

Perché i Grammy Awards 2025 potrebbero essere posticipati

HR scrive anche che "un dirigente televisivo senior afferma che è molto probabile che i Grammy saranno rinviati, in particolare perché l’incendio, innescato da un vento all’inizio della settimana – e lo stato di disastro generale della città – è ancora attivo". Prima di poter rinviare ufficialmente la manifestazione, a sole poche settimane dall'inizio, bisognerà capire quali saranno le condizioni dei prossimi giorni e un'altra fonte interna all'industria musicale americana ha detto "che ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà fondamentale per determinare se lo spettacolo avrà effettivamente luogo. Si dice che il capo della Recording Academy Harvey Mason Jr. stia valutando diversi scenari".

L'ipotesi concerto di beneficenza

Un'alternativa potrebbe essere, per esempio, un concerto di beneficenza da organizzare nei giorni precedenti alla data dei Grammy, coinvolgendo MusiCares, la fondazione dei Grammy volta ad aiutare i professionisti della musica in difficoltà. Lo scrive anche Variety, che specifica che è presto per prendere una decisione: "Non è chiaro se quell'evento verrà unito al concerto annuale di raccolta fondi MusiCares, tradizionalmente un concerto tributo all-star incentrato su un singolo artista, quest'anno sono stati i Grateful Dead, o un evento separato". Il 30 gennaio è stato anche annunciato un concerto di beneficenza, "FireAid", organizzato da Live Nation, la famiglia Azoff e AEG Presents, di cui, però, non si conosce ancora la scaletta.

Grammy posticipati per Covid nel 2021 e 2022

Le complessità sono tante, logistiche, certamente, ma anche di opportunità e di problemi vissuti dai musicisti che vivono in zona e hanno perso case e strumentazioni: l'impatto sulle persone e sull'economia cittadina è stato enorme. Non è la prima volta che i Grammy Awards si trovano ad affrontare la possibilità di dover rinviare la serata: per due volte, infatti il Covid ha costretto gli organizzatori a posticipare. Nel 2021 fu proprio lo scoppio della pandemia a spostare l'evento da gennaio a marzo, mentre l'anno successivo, l'esplosione della variante Omicron portò allo spostamento da gennaio ad aprile.