Terremoto oggi a San Diego (California), scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche a Los Angeles L'epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi di Julian, una cittadina situata a est di San Diego. La scossa è stata avvertita anche a Los Angeles. Non si registrano al momento feriti o danni.

A cura di Davide Falcioni

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 ha scosso la California meridionale nella mattinata di oggi, con oscillazioni percepite da San Diego fino a Downtown Los Angeles. L’evento sismico si è verificato alle 10:08 del mattino ora locale (le 19:08 italiane) con epicentro localizzato nei pressi di Julian, una cittadina situata a est di San Diego. Inizialmente, l’U.S. Geological Survey aveva classificato la scossa con una magnitudo 6.0, ma la stima è stata successivamente rivista al ribasso.

Il sistema di allerta sismica ShakeAlert ha inviato notifiche ai telefoni cellulari in tutta la regione, consentendo a migliaia di persone di prepararsi pochi istanti prima del sisma. Oltre alla scossa principale, si è registrata una serie di lievi repliche nella stessa area. La più significativa, di magnitudo 3.5, è stata localizzata vicino a Borrego Springs. Le autorità non hanno al momento segnalato danni gravi o feriti.

Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Long Beach e nelle contee circostanti, alimentando l’allerta tra i residenti di un’area già abituata all’attività sismica. Le autorità invitano la popolazione a restare vigile e a seguire le indicazioni per la sicurezza in caso di nuove scosse.

La pericolosità sismica della California

La California è una delle regioni più sismicamente attive del mondo, e ciò è dovuto soprattutto alla presenza della Faglia di Sant’Andrea, un’enorme frattura geologica che attraversa lo stato da nord a sud. Questa faglia segna il confine tra due grandi placche tettoniche: la Placca Pacifica e la Placca Nordamericana. Il loro costante movimento relativo genera una notevole tensione nella crosta terrestre, che periodicamente si libera sotto forma di terremoti, a volte anche di forte intensità.

La pericolosità sismica in California è ben nota e attentamente monitorata. Gli esperti sanno che non è una questione di "se" un grande terremoto colpirà, ma di "quando". Le aree più a rischio includono non solo Los Angeles e San Francisco, città costruite vicino a faglie attive, ma anche altre zone meno conosciute che si trovano lungo reti di faglie secondarie, come quella che ha generato il terremoto vicino a Julian di oggi.

Nel corso della storia, la California ha già vissuto eventi sismici devastanti, come il celebre terremoto di San Francisco del 1906 o quello di Northridge nel 1994, che causò gravi danni e vittime. Proprio per questo, le normative edilizie in California sono tra le più rigide al mondo in materia di sicurezza sismica, e la popolazione è abituata a esercitazioni e sistemi di allerta precoce, come lo ShakeAlert.

Nonostante ciò, il rischio rimane sempre alto. Un terremoto di grande magnitudo potrebbe avere effetti significativi non solo in termini di danni materiali, ma anche sul piano economico e sociale, colpendo infrastrutture critiche come autostrade, ospedali, linee elettriche e impianti idrici.