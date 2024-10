I Coldplay volano, il loro album in vetta alle classifiche di 9 Stati in una sola settimana

video suggerito

A cura di Elena Betti

Chris Martin (Getty Images)

I Coldplay hanno recentemente pubblicato il loro nuovo album, Moon Music. Dato il successo della band ci potevamo aspettare che l'album finisse tra i primi in classifica, ma il disco ha superato le aspettative con un successo che arriva fino alla luna, o quasi. Secondo quanto riportato da Billboard, l’album ha debuttato al numero uno della classifica dei 200 migliori nuovi dischi, diventando il quinto album della band che si accaparra il primo posto della classifica negli Stati Uniti. Moon Music è inoltre in vetta alle classifiche di Regno Unito, Stati Uniti, Belgio, Italia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Germania e mentre l'album ottiene questo successo, i Coldplay sono il primo gruppo a superare 90 milioni di ascolti mensili su Spotify.

Moon Music, il nuovo successo dei Coldplay

Che i Coldplay piacessero a tanti era ormai ovvio, ma i loro successi sono talmente grandi che continuano a stupirci. Moon Music, il nuovo album uscito da pochi giorni, ha infatti debuttato al primo posto della classifica dei migliori 200 nuovi dischi di Billboard, mettendo d’accordo le classifiche dei migliori album sia del Regno Unito che degli Stati Uniti. Non è il primo loro album a raggiungere questo traguardo, l’ultimo loro disco a posizionarsi in vetta alla classifica fu Ghost Stories nel 2014, un album che conteneva alcuni dei brani più amati della band come Magic, A Sky Full Of Stars, True Love e Ink. Ma l'ultimo album ha ottenuto un traguardo in più: si tratta infatti del primo disco della band a raggiungere i primi posti delle classifiche dei migliori album contemporaneamente in Regno Unito e negli Stati Uniti. Moon Music ha venduto più di 106.000 album negli Stati Uniti, il totale più alto ottenuto dalla band in una sola settimana da A Head Full Of Dreams del 2015. Nel Regno Unito l’album ha raggiunto invece 237.000 vendite solo nella prima settimana, il numero di vendite più alto ottenuto da un gruppo britannico dai tempi degli One Direction nel 2013.

(Getty Images)

Il fenomeno mondiale dei Coldplay

Già con i loro tour andati sold out in tutto il mondo i Coldplay avevano dimostrato quanto la loro fanbase si estesa e li adori, ma ogni volta che la band annuncia un nuovo album o dei nuovi concerti questo amore viene riconfermato. Moon Music ha raggiunto le vette delle classifiche non solo in Regno Unito, patria del gruppo, e negli Stati Uniti, ma anche in Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Inoltre, solo la scorsa settimana il gruppo ha raggiunto l’ennesimo traguardo diventando il primo gruppo a superare 90 milioni di ascoltatori mensili di Spotify. La band è senza dubbio una delle più amate del momento, il che, per quanto bello, implica una guerra per i fan ogni volta che si apprestano ad acquistare i biglietti per una data del loro tour che va immancabilmente sold out in pochissimo tempo. Una guerra che forse ora diventerà ancora più complicata dato il recente annuncio di Chris Martin che ha indicato un limite preciso agli album del gruppo. I Coldplay pubblicheranno infatti solo 12 album e Moon Music è il decimo. Martin ha però anche rassicurato i fan riguardo i concerti della band, affermando che lo stop agli album non significherà lo stop ai live.