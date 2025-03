video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 17 al 23 marzo 2025: Toro e Pesci confusi La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 marzo 2025 vede entrambi Venere e Mercurio ancora retrogradi: Bilancia e Capricorno stiano sulle loro! L’oroscopo e le previsioni per la prossima settimana. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Eccoci arrivati alla classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 17 al 23 marzo 2025: abbiamo superato l'eclissi di Luna la settimana scorsa e adesso ce la vediamo con Mercurio e Venere tutti e due retrogradi insieme negli stessi gradi (che sono gli ultimi 10 dell'Ariete). Mentre Saturno e Urano si danno man forte come due vecchi amici al bar. Quindi la confusione è tanta, la voglia e il bisogno di rivedere le cose si fa sentire ma abbiamo anche il coraggio di farlo. Soprattutto Toro e Pesci!

Ah, c'e anche l'equinozio di primavera il 20 marzo alle 10 del mattino con una bella Luna in Sagittario. Direi fuoco grande protagonista del periodo eh!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna con l'oroscopo per la settimana che va dal 17 al 23 marzo 2025:

12. Bilancia

Ti senti apprezzata e amata come la rata delle spese condominiali ed è tutta colpa di Venere e Marte che ti guardano storto. I pianeti ti legano ma non per un giochetto erotico, piuttosto per obbligarti a rivedere il modo che hai di amare te e gli altri. So che i vaffa sono già fioriti sul tuo balcone e so anche che continuerai ad innaffiarli come si conviene!

11. Capricorno

Hai l'impressione che queste settimane dall'inizio dell'anno siamo sempre tutte uguali come le puntate di Beautiful. I colpi di scena sono uno al semestre al massimo. Il punto è che i pianeti ti vogliono vedere rallentare e ripensare e conoscendoti l'unico modo per farlo è stenderti. Fisicamente proprio. Anche questa settimana non ti senti pronto per rialzarti.

10. Cancro

Ti senti potente e qualche volta persino troppo. Come il getto dell'acqua del lavandino quando lo apri di scatto e schizza tutto sulla tua maglietta. Le energie ci sono ma si sono dimenticati di farti la lezione di avviamento. Quindi esageri, strafai, corri come un pazzo e organizzi serate che non avresti retto manco a 25 anni. Fai piano Cancretto e non arrabbiarti che ti sale la pressione!

9. Vergine

Ti meriteresti posti più alti in questa classifica ma questo c'era e so che tu capirai. L'eclissi in effetti ti ha stesa e devi ancora farti drenare le emozioni dalla massaggiatrice. Oramai ti è chiaro che questo sia il momento per aprire il tuo cuoricino alla spiritualità o anche solo all'amore che non si può controllare, quello deciso senza pensare. Ce la farai?

8. Acquario

Sei qui solo per darti il brivido di posizioni basse dopo un sacco di tempo che bazzichi vicino al podio. D'altronde sei carico di voglia di conoscere gente e fare cose che nemmeno un pr nelle discoteche di Ibiza a inizio stagione. Questa però è la stagione delle eclissi e dei pianeti retrogradi che chiedono ripensamenti, revisioni, introspezioni profonde. Tocca prendere lo scovolino per il cuore e assicurarsi che anche là sotto vada tutto bene, oltre che qua fuori!

7. Toro

Provi delle sensazioni che credevi di aver definitivamente archiviato dopo le cotte andate male del liceo e dopo la delusione della tisana che non fa venire la pancia piatta. Insomma questa è ancora una settimana di emozioni intense e malinconiche che non sempre saprai gestire, soprattutto martedì e mercoledì.

6. Scorpione

Ti senti in un equilibrio perfetto, praticamente alchemico. Hai le energie giuste per metterti in gioco grazie a Marte ma hai anche emozioni profonde come i forni indiani per cucinare il pesce. Insomma nulla è superficiale questa settimana ma nulla è nemmeno ingombrante e pesante nel tuo cuoricino. Quella giusta dose di passione e filosofia!

5. Ariete

Non sei abituato a guardarti dentro e indietro e invece così ti chiedono i pianeti anche questa settimana. Tolte le armi e abbassata la voce hai solo il tuo libero arbitrio e la tua lucidità mentale per capire davvero chi sei e cosa vuoi. Quindi non ti venga in mente di dare al di fuori la colpa di qualche sfiga, fosse anche all'universo o al meteo. Prenditi le tue responsabilità e vai a combattere ma con la testa non coi muscoli!

4. Pesci

Ti senti come un surfista californiano sull'onda piena, mio caro Pesciolone, e nessuno potrà cercare di farti bere (acqua salata intendo). Ti guardi nel cuore come un chimico col microscopio ma in tempo record metti su progetti attivi meglio di un geometra da cantiere. Così si fa: prima si ascolta poi si pensa e infine si agisce, senza paura!

3. Gemelli

Ti senti come Sinner e prendi tutte le palle che l'universo ti lancia. Anche l'eclissi hai superato alla grande! Mai come adesso ti accorgi di quanto la rete sociale che ti sei costruito sia in realtà una rete di sicurezza per momenti meno leggeri. Anche questa settimana sarai un trapezista delle relazioni, un circense dell'amore, un domatore di idee ma tutto e sempre in piena sicurezza perché circondato da persone che ti amano e che ti apprezzano. Impagabile!

2. Leone

Ti senti esposto come un best seller nella vetrina della libreria di paese, caro bel Leoncino, e tu vai fiero anzi fierissimo dei commenti positivi su di te. Te li tatueresti con l'inchiostro indelebile! In effetti anche questa settimana senti dell'affetto intenso che ti circonda ma non hai ancora recuperato tutto quel fuoco divino che ti fa venire voglia di prendere in mano il microfono anche alle casse del supermercato. Secondo me è un gran momento di equilibrio!

1. Sagittario

Non abituarti troppo ma goditi questa posizione nella classifica Sagittario dato che Mercurio e Venere sono dalla tua parte e ti rendono saggio ma non il solito perfettino puntuale con l'indice che oscilla e la voglia di insegnare cose. Insomma, questa settimana stai comodo nell'amore senza volerti mettere in mostra, e ci stai benissimo!