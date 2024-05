video suggerito

I biglietti del concerto di Billie Eilish a Bologna l'8 giugno 2025: prezzi e come acquistarli

A cura di Redazione Music

Billie Eilish (foto di Richard Shotwell/Invision/AP)

Billie Eilish torna in Italia per un concerto, a distanza di sei anni dalla sua ultima volta. La popstar americana, infatti, suonerà domenica 8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna, unica data italiana per la cantante che in questi ultimi anni ha conquistato il mondo della musica e il mercato discografico. C'è molta attesa per questo concerto, si prevede, come spesso in questi casi, un picco di accessi ai siti di rivendita biglietti e un sold out in poche opre. Nei giorni scorsi è stato possibile accedere a delle prelazioni per i biglietti e anche alla prevendita di Live Nation, la società che organizza il tour della cantautrice di "When the party's over" e "Bad Guy", mentre oggi a partire dalle 12 ha inizio la vendita generale: di seguito vi spieghiamo come è possibile acquistare i biglietti.

I prezzi dei biglietti per il concerto di Billie Eilish a Bologna nel 2025

Billie Eilish sarà in tour per portare il suo prossimo album "Hit me hard and soft", che uscirà il prossimo 17 maggio, con i concerti che sarà "uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°". Il costo dei biglietti, stando a chi ha avuto accesso alla prevendita, variano dai 93 ai 300 euro a seconda del settore e della tipologia di biglietto. Team World, infatti, dà questi prezzi:

Parterre 150.72 € + Commissioni

Primo Settore 150.72 € + Commissioni

Primo Settore Aisle 173.72 € + Commissioni

Secondo Settore 116.22 € + Commissioni

Secondo Settore Aisle 139.22 € + Commissioni

Terzo Settore 98.97 € + Commissioni

Terzo Settore Aisle 110.47 € + Commissioni

Quarto Settore 81.72 € + Commissioni

Quarto Settore Aisle 93.22 € + Commissioni

Primo Settore Platinum 1 300.22 € + Commissioni

Primo Settore Platinum 2 270.32 € + Commissioni

Quarto Settore Platinum 1 162.22 € + Commissioni

Quarto Settore Platinum 2 146.12 € + Commissioni

Come acquistare i biglietti per il concerto di Billie Eilish all'Unipol Arena

I Biglietti per il concerto di Billie Eilish sono disponibili in prevendita dalle 12 di giovedì 2 maggio 2024, mentre la vendita generale partirà venerdì 3 maggio a partire dalle 12 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, ma per i fan è stato possibile preordinare "Hit me hard and soft" dallo shop Universal e chi lo ha fatto entro le ore 10 del 30 aprile 2024, ha avuto un codice per accedere alla prevendita anticipata dei concerti in Europa.