Holden annuncia il tour di presentazioni di Joseph: dove incontrare il finalista di Amici Holden ha annunciato l'instore tour del suo prossimo EP Joseph, che sarà presentato, in tour, invece, il prossimo novembre.

A cura di Redazione Music

Holden durante la finale di Amici

Finalista ad Amici, dove è stato il secondo dei quattro eliminati tra i cantanti, durante la finale di sabato sera, Holden comincerà a girare l'Italia per il suo instore di presentazione del suo EP Joseph, che uscirà il prossimo 24 maggio per LaTarma Records (distribuito da ADA/Warner Music), una settimana dopo i tre colleghi finalisti, così da prendersi uno spazio in più per cercare di conquistare qualche posizione in più. Holden, che è il cantante con più stream, tra quelli della scuola di Maria De Filippi, ha vinto il Premio delle Radio e ha scritto e prodotto tutto il suo album, il primo del post trasmissione e soprattutto è entrato nel roster de La Tarma, ovvero la società di management di Marta Donà che ha, tra gli altri, Marco Mengoni, Francesca Michielin e Angelina Mango. Oltre all'annuncio dell'instore nei centri commerciali, poi, il cnatautore ha anche annunciato un tour nei club per il prossimo novembre.

L'instore tour di Holden

Holden, quindi, presenterà il suo album il 24 maggio a Roma (ore 17.30 – Discoteca Laziale), il 25 maggio a Modena (ore 17.30 – CC La Ronda), il 26 maggio a San Rocco al Porto (Lodi, ore 17.30 – CC Belpò), il 27 maggio a Roncadelle (Brescia, ore 17:30 – CC Elnos Shopping), il 28 maggio a Torino (ore 17.30 – CC To Dream Urban District), il 30 maggio a Eboli (Salerno, ore 17:30 – CC Le Bolle), l’1 giugno a Terni (ore 17.30 – CC Cospea Village), il 2 giugno a Chieti (ore 17.30 – CC Centro D’Abruzzo), il 3 giugno a Milano (ore 17.30 – Mondadori Duomo), il 5 giugno a Pierdiripa (Macerata, ore 17:30 – CC Val di Chienti), il 6 giugno a Svignone sul Rubicone (ore 17:30 – CC Romagna Shopping Valley), l’8 giugno a Siracusa (ore 17:30 – CC Archimede), il 16 giugno a Fiume Veneto (Pordenone, ore 17:30 – CC Gran Fiume), il 17 giugno a Albignasego (Padova, ore 17:30 – CC Iper City), il 18 giugno a Campi Bisenzio (Firenze, ore 17:30 – CC I Gigli), il 19 giugno a Taranto (ore 17:30 – CC Porte delle Jonio), il 20 giugno a Foggia (ore 17.30 – CC Grande Apulia), il 26 giugno a Palermo (ore 17:30 – CC Poseidon), il 27 giugno a Roma (ore 17:30 – CC Maximo).

Il tour nei club del finalista di Amici

A partire da novembre, invece, Holden sarà in giro per i club di tutta Italia per presentare i brani che ha portato al successo durante la sua permanenza nella scuola di Amici. Il suo pubblico, quindi, potrà ascoltare brani come "Nuvola", "Dimmi che non è un addio", "Randagi" e "Solo stanotte". Ecco tutte le fate del tour nei club di Holden:

13 novembre 2024 – FIRENZE (Viper Theatre)

(Viper Theatre) 14 novembre 2024 – PERUGIA (Afterlife)

(Afterlife) 16 novembre 2024 – BARI (Demodé Club)

(Demodé Club) 17 novembre 2024 – NAPOLI (Duel)

(Duel) 19 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

(Largo Venue) 20 novembre 2024 – ROMA (Largo Venue)

(Largo Venue) 23 novembre 2024 – RONCADE, TV (New Age Club)

(New Age Club) 24 novembre 2024 – BOLOGNA (Locomotiv Club)

(Locomotiv Club) 26 novembre 2024 – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

(Hiroshima Mon Amour) 28 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)

(Magazzini Generali) 29 novembre 2024 – MILANO (Magazzini Generali)