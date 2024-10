video suggerito

Gli Imagine Dragons con Ernia, il featuring che non ci aspettavamo Gli Imagine Dragons hanno annunciato una collaborazione con Ernia, il rapper milanese ha partecipato al remix di Take me to the beach. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dan Reynolds e Ernia (Getty Images)

Gli Imagine Dragons hanno deciso di fare più di un regalo all’Italia quest’anno. Dopo l’annuncio dei quattro concerti, due a Padova, uno a Napoli e uno a Milano tra maggio e giugno 2025 con il Loom Tour, è arrivata anche la notizia di nuovo featuring totalmente inaspettato. La band ha infatti scelto di collaborare con il rapper milanese Ernia al remix del loro pezzo Take me on the beach, brano contenuto nell’ultimo album Loom uscito lo scorso giugno e di cui esiste già un altro remix con il rapper australiano Baker Boy.

Imagine Dragons ft Ernia

L’annuncio è arrivato oggi tramite i profili social della band e del rapper. “Take me to the beach ft Ernai. Venerdì”, si legge sotto al post della band. Il remix arriverà quindi questo venerdì 18 ottobre. Il brano è contenuto nell’ultimo album Loom, che gli Imagine Dragons hanno pubblicato a giugno e che dà il nome al loro prossimo tour. Intervistato da Rolling Stone Italia a giugno il cantante Dan Reynolds aveva raccontato che Take me to the beach è uno dei suoi pezzi preferiti di Loom perché non è serio. “È sciocco come i dischi che ascoltavo mentre crescevo. Come gli Weezer, dove trovi momenti seri e altri meno. Ma tornando alla canzone, l’ispirazione è seria e ha a che fare col desiderio di avere opinioni sulle cose”. Reynolds ha anche raccontato di aver passato la vita a cercare di farsi apprezzare e di aver poi capito che questa ricerca lo aveva solo reso infelice. “Sono stato cresciuto con l’idea che bisogna piacere alla gente. Non so se è perché ero un mormone in missione che cercava di entrare nelle case delle persone mostrandosi sorridente. Forse è questo che mi ha sempre fatto desiderare di essere apprezzato. Invecchiando ho capito che questa cosa mi ha portato tanta infelicità. Da quando me la sono messo alle spalle, sono più felice, non cerco più di controllare le cose che non posso cambiare”.

Le tre versioni di Take me to the beach

Il remix del pezzo non è però una novità tutta italiana. Il brano, infatti, era già stato riadattato per uno specifico mercato, quello australiano. A quel remix aveva infatti collaborato il rapper australiano Baker Boy. Da venerdì ci saranno quindi tre versioni di Take me to the beach e chissà se la band ci farà ascoltare il featuring con Ernia dal vivo nei concerti del 2025.