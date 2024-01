Gli effetti della serie Rai La Storia, Einaudi: “Il romanzo di Morante ha decuplicato le vendite” Einaudi ha comunicato a Fanpage.it che il romanzo la Storia di Elsa Morante ha decuplicato le vendite a seguito della messa in onda della serie Rai diretta da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Ieri scrivevamo di come la serie La Storia di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, in onda su Rai1 e di cui ieri si è tenuta l'ultima puntata (vincitrice degli ascolti tv), avesse avuto un effetto di vendite sul romanzo di Elsa Morante da cui è tratto. Effetto visibile dal balzo che il romanzo del 1974 – adattato per la tv da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e la stessa Francesca Archibugi – ha compiuto nelle classifiche di vendita che calcolavano la settimana dall'8 al 15 gennaio, ovvero quella immediatamente successiva alla messa in onda della prima puntata della serie, portando un'impennata di vendite del libro, come Einaudi ha confermato a Fanpage.

Dalla casa editrice, infatti, confermano i numeri importanti del libro e a Fanpage.it dichiarano: "Gli effetti sulle vendite sono straordinari, superiori a qualsiasi aspettativa. Il romanzo di Elsa Morante, da sempre vitalissimo in catalogo, ha decuplicato le vendite in queste settimane". Un risultato che è visibile chiaramente anche nelle ultime classifiche GFK pubblicate pochi giorni fa dove La Storia ha raggiunto la terza posizione per quel che riguarda gli ebook, alle spalle solo di "Tutti i particolari in Cronaca", ultimo libro di Antonio Manzini, pubblicato come sempre da Sellerio, e del libro postumo di Michela Murgia "Dare la vita".

Ma è tra i Tascabili che il romanzo di Elsa Morante fa il salto principale, andando a occupare la prima posizione. Fu proprio la scrittrice a volere che il libro fosse pubblicato in Economica già dalla prima pubblicazione, per arrivare a quante più persone possibili e oggi la serie televisiva le ha regalato un altro primo posto, mettendosi alle spalle progetti come Icebreaker, il libro di Hannah Grace e a Due cuori in affitto di Felicia Kingsley. Non sono noti quali siano i dati di vendita, ma oltre alle classifica ufficiale c'è da sottolineare anche come La Storia sia al terzo posto dei libri più venduti su Amazon.