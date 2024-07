video suggerito

Accusa di stupro un uomo due volte e lo fa arrestare, era tutto falso: aveva già denunciato altre persone La storia arriva dall'Inghilterra dove, a un anno di distanza dalle prime accuse nei confronti del malcapitato, un tribunale ha condannato ora la giovane a 27 mesi di reclusione in carcere. La giovane aveva già sporto denuncia contro altre persone per una serie di reati inventati.

A cura di Antonio Palma

Per ben due volte ha accusato un uomo di averla stuprata, formulando regolari e dettagliate denunce alla polizia inglese che poi hanno portato anche all’arresto dell’indagato ma in realtà era tutto falso e la ragazza si era inventata ogni cosa. La storia arriva dall’Inghilterra dove, a un anno di distanza dalle prime accuse nei confronti del malcapitato, un tribunale ha condannato ora la giovane a 27 mesi di reclusione in carcere.

Scenario della vicenda la contea di Durham, nel Nord Est dell'Inghilterra, dove la ragazza e l’uomo vivono. Protagonista della storia una ventenne di Spennymoor, Chloe Anderson, che nel marzo dello scorso anno si era presentata alla polizia denunciando di essere stata vittima di una violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito ora dal Tribunale della Durham Crown Court, l’accusa aveva spinto la polizia ad arrestare l’uomo presso la sua abitazione.

Mentre venivano avviate le indagini del caso, la giovane, che all’epoca ancora non aveva compito i 19 anni, denunciò nuovamente l'uomo che era già in libertà su cauzione, facendo scattare un nuovo arresto a maggio. A seguito dei due arresti, l'uomo è stato costretto a sottoporsi a tamponi ed esami ed è stato interrogato più volte dalla polizia.

Le riprese video delle telecamere di sorveglianza e numerose testimonianze, però, lo hanno collocato in posti completamente diversi dal luogo della presunta violenza descritta dalla giovane e quindi è stato completamente scagionato.

Messa le strette dalla polizia, infine la ragazza ha ammesso di essersi inventata tutto, dichiarandosi colpevole di due capi d'imputazione per intralcio alla giustizia. Secondo il Tribunale, l’uomo però non sarebbe stato l’unica vittima di queste false accuse visto che la giovane aveva già sporto denuncia contro altre persone per una serie di reati inventati e per le quali è stata sanzionata con un ammonimento.

“Hai commesso dei reati meschini. Sei una manipolatrice e non pensi al male che hai causato a persone innocenti. La vittima era un uomo assolutamente perbene, integerrimo e innocente, che stava per conto suo e non aveva avuto alcuna intenzione di farti del male. Viveva pacificamente a casa sua. Lavorava e faceva del suo meglio per condurre una vita rispettosa della legge. Si è sentito in imbarazzo e vergogna, incapace di svolgere le normali attività quotidiane" ha dichiarato il giudice all’imputata, aggiungendo: “Quando sei stata arrestata, hai avuto tutte le opportunità per dire la verità. Invece hai continuato a sostenere che la vittima era uno stupratore recidivo, crudele e violento”.