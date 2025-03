video suggerito

Abusa più volte della ex compagna disabile: la minacciava di diffondere foto di lei nuda se si fosse rifiutata La Squadra Mobile di Sassari ha arrestato un uomo con l’accusa di aver abusato più volte della sua ex compagna disabile: l’avrebbe anche minacciata dicendole che avrebbe diffuso le foto di lei nuda se si fosse rifiutata di avere rapporti sessuali con lui. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo residente a Sassari dovrà difendersi dall'accusa di abusi sessuali e atti persecutori dopo essere stato arrestato dalla Squadra mobile della città sarda. Stando a quanto emerso dalle indagini, l'arrestato sarebbe responsabile di violenza sessuale nei confronti di una giovane disabile con la quale aveva avuto in passato una breve relazione.

Secondo l'accusa, rappresentata dalla pm Enrica Angioni, l'uomo, cittadino straniero, avrebbe costretto più volte la ragazza ad avere rapporti con lui fino ad arrivare a minacciarla di morte. In un episodio di violenza, l'indagato avrebbe portato la giovane in una zona periferica della città di Sassari e qui avrebbe abusato di lei. Avrebbe anche scattato alcune foto alla ragazza quando era nuda usandole poi per minacciarla: le avrebbe detto che se si fosse rifiutata di avere altri rapporti con lui, avrebbe reso pubbliche le immagini. La giovane è entrata in un vortice di paura.

Dopo l'arresto, l'uomo – difeso dall'avvocato Paolo Spano – davanti al giudice nell'interrogatorio di garanzia avrebbe negato tutte le accuse proclamandosi più volte innocente. Il giudice ha però confermato la misura cautelare in carcere: si trova ora in cella nella casa circondariale di Bancali. Intanto la ragazza è stata assistita. Continueranno tutti gli accertamenti per capire quante volte la giovane è stata vittima di violenza.