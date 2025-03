video suggerito

Neonata nascosta nella busta della spesa su una nave dal Marocco all’Italia: doveva essere venduta Una neonata è stata nascosta in una busta della spesa su una nave partita dal Marocco e arrivata in Italia. I poliziotti hanno arrestato due persone e fermato altre due: si tratterebbe di una coppia di coniugi marocchini e di due loro connazionali. L’obiettivo dei quattro era di vendere la piccola. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta su una nave dal Marocco all'Italia. Una neonata è stata nascosta in una busta della spesa con l'obiettivo di venderla una volta a destinazione. Fortunatamente è stata trovata in tempo dagli agenti della polizia di Torino. La bimba però è stata trasportata in ospedale per delle complicazioni che ha subito durante il viaggio. I poliziotti hanno arrestato due persone e fermato altre due: si tratterebbe di una coppia di coniugi marocchini e di due loro connazionali.

Stando alle indagini della polizia di Torino, la bimba era stata nascosta nella busta della spesa e aveva pochi giorni di vita. L'assurdo viaggio ha provocato gravi complicazioni alla piccola che è ora in cura dai medici dell'ospedale di Torino. Gli agenti si sono accorti di quello che stava accadendo in tempo che la bimba venisse venduta in Italia. Sarebbe stato questo infatti l'obiettivo della coppia, ora finita in manette: sono gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente dal Marocco la neonata, esponendola a pericolo per la sua vita. I due connazionali che erano con loro sono invece indagati per favoreggiamento personale: nella casa di quest'ultimi è stata trovata la piccola.

Dalle prime informazioni infatti, la neonata era stata ceduta dalla donna arrestata (forse la madre) alla coppia fermata. L'obiettivo era quello di venderla a sua volta a una terza famiglia. Ora la piccola è salva e sta meglio.