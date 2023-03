Gira con un metal detector e scopre un tesoro di 1000 anni fa Uno storico olandese ha scoperto un tesoro risalente a 1000 anni fa grazie a un metal detector.

A cura di Redazione Cultura

Pensate di avere un metal detector e trovare un tesoro in oro risalente a 1000 anni fa. È successo allo storico olandese di 27 anni Lorenzo Ruijter che ha trovato sul suo cammino un tesoro composto da composto da quattro orecchini d'oro decorati a forma di falce di luna, insieme a due pezzi di foglia d'oro che si incastrano e 39 piccole monete d'argento. L'uomo, che alla reyuters si è definito un cacciatore di tesori da quando aveva 10 anni era nella città di Hoogwoud con un metal detector alla ricerca di qualcosa, e si è imbattuto in una scoperta importante, che ha dovuto tenere nascosta, però, per un paio di anni, il tempo che è servito agli esperti del Museo nazionale olandese di antichità per confermare e datare quei monili e quelle monete.

"È stato molto speciale scoprire qualcosa di così prezioso, non posso davvero descriverlo. Non mi sarei mai aspettato di scoprire una cosa del genere" ha detto lo storico alla Reuters, spiegando che non è stato semplice mantenere questo segreto per tutto questo tempo. Ma questi anni sono serviti per ripulire gli oggetti e datarli, scoprendo che le monete risalgono al periodo 1200-1250 e "furono nascosti nel terreno intorno alla metà del XIII secolo" mentre "i gioielli avevano già due secoli ed erano un bene costoso e prezioso" e già in quel momento dovevano essere "un bene costoso e caro. I gioielli d'oro dell'alto medioevo sono estremamente rari nei Paesi Bassi" come si legge sul sito del Museo.

Non è chiaro il motivo per cui il tesoro sia stato sepolto, benché nel XIII era in corso una guerra "tra le regioni olandesi della Frisia occidentale e l'Olanda, con Hoogwoud come epicentro" come riporta la Reuters e probabilmente gli oggetti sono stati seppelliti per proteggerli: "Ciò rende il ritrovamento del tesoro di grande importanza per l'archeologia e la storia dell'Olanda Settentrionale e della Frisia occidentale – e persino di importanza nazionale e internazionale". Gli orecchini sono gli oggetti più importanti, continua il Museo: "Si tratta di due coppie larghe circa cinque centimetri: due pendenti con scene incise e due con decorazioni in filigrana. Questi sono sottili fili intrecciati fatti di palline d'oro. I gioielli sono decorati su un lato e hanno fragili staffe di sospensione. Ciò suggerisce che probabilmente non erano forati attraverso le orecchie, ma erano indossati su un cappuccio o una fascia".

Leggi anche Scoperta archeologica a Fano, potrebbe essere la Basilica descritta da Vitruvio 2000 anni fa

Per quanto riguarda le monete erano probabilmente avvolte in panni o in un sacchetto e sono piccoli penny d'argento e danno indicazioni sulla data in cui il tesoro fu sepolto: "Si tratta di gettoni della diocesi di Utrecht, di varie contee (Olanda, Guelders e Cleves) e dell'Impero tedesco. Le copie più recenti furono coniate nel 1247 o 1248, sotto Guglielmo II come re del Sacro Romano Impero".