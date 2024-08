video suggerito

Gerardina Trovato smentisce: "Non sono mai stata depressa, da Barbara D'Urso solo minchi***" Gerardina Trovato è ritornata a parlare in un'intervista, smentendo la depressione vissuta negli anni e chiarendo il rapporto, anche economico, con i suoi genitori.

A cura di Vincenzo Nasto

Gerardina Trovato, via LaPresse

La grande attenzione mediatica rivolta a Gerardina Trovato, nelle ultime settimane, sta permettendo alla cantante catanese di ampliare il racconto su ciò che l'è avvenuto negli anni '90 e nei primi anni 2000, come nell'intervista a MowMag, dove ha smentito uno degli aspetti debilitanti della sua immagine. La cantante infatti, tra le ammissioni fatte, ha anche smentito chi parlava di depressione nella sua vita, associandolo alla condizione della nevrosi ossessiva: "Ecco, io non mi ricordo di averla raccontata. E se ne ho parlato è perché mi riferivo ad altri che l’hanno scritto. Non sono mai stata depressa. Lo dico sinceramente. Pure depressiva si sono inventati, non bastava nevrosi ossessiva? Non è assolutamente vero, non so cosa sia e spero davvero di non scoprirlo mai".

Gerardina Trovato smentisce la depressione

Durante l'intervista, Gerardina Trovato ha anche parlato di una delle sue ultime ospitate in tv, avvenuta nel 2020, quando apparì a Live non è la D'Urso, condotto proprio da Barbara D'Urso. Durante la presentazione, Barbara D'Urso aveva raccontato del tentativo della Rai, soprattutto legato alla volontà di Amadeus, di averla al Festival di Sanremo, naufragato a causa delle condizioni economiche della cantante. In quell'occasione la donna attaccò la madre, colpevole secondo lei di non averla aiutata economicamente a realizzare quel sogno: "Non vuole aiutarmi perché dice che ho bruciato tutto con la droga e i vizi, ma non è vero. Ora devo chiedere aiuto agli estranei. Non ho mai avuto un bel rapporto con lei, mi ha creato sempre problemi. Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene. Mi liquidò con 50 mila euro, facendomi credere che l’eredità fosse tutta lì. Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole".

La cantante si pente di esser stata ospite di Barbara D'Urso

Gerardina Trovato confessa di essersi pentita di quell'apparizione in tv, culminata anche con le immagini di una limousine che l'accompagnò proprio a Sanremo, davanti al Teatro Ariston: "Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte minchiate su minchiate. È stata tutta una gran minchiata esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito".

Gerardina Trovato: "Mai stata lasciata sola da mia mamma"

Durante l'intervista, Trovato, dopo aver negato l'uso di stupefacenti e affermato di esser astemia, commenta anche l'evoluzione del Festival di Sanremo: "Posso dire che ho continuato per un po' a guardarlo anche se non c’ero. Era una istituzione. Oggi da qualche anno non è più così". Si sofferma anche sull'esplosione della musica trap: "Non mi ha coinvolto per niente, a me fa venire l'ansia". Nella parte finale del racconto, la cantante catanese nega anche le sue stesse affermazioni nei confronti della madre, rivelando invece di non esser mai stata lasciata sola: "Non sono mai stata lasciata sola da mia mamma, ma in eccesso. Se mi avesse lasciata un po’ più da sola sarebbe stato meglio. Io ogni volta che ho avuto bisogno di qualcosa ho sempre avuto l’aiuto dei miei genitori. E Barbara D’Urso non mi ha fatto dire neanche questo. Dal più piccolo aiuto a quello più grande. Hanno venduto immobili per mandarmi bonifici, fino all’ultimo centesimo".

La cantante su Sanremo: "Tornerò, ne ho già fatti tre, ma anche il quarto arriva"

La chiosa finale è però sul Festival di Sanremo, un'anticipazione di ciò che potrebbe avverarsi il prossimo anno: "Tornerò a Sanremo, lo farò con calma. Ne ho già fatti tre, ma anche il quarto arriverà". La donna infatti, dopo aver esordito al Festival di Sanremo 1993 nelle Nuove proposte con Ma non ho più la mia città, ha partecipato nella sezione Campioni nel 1994 e nel 2000, rispettivamente con Non è un film e Gechi e Vampiri.