Ucraina, tregua scaduta: Usa chiedono di prolungarla, Mosca dice no. Zelensky: "Putin l'ha violata tremila volte" Neppure la Pasqua ha fermato la guerra in Ucraina: la tregua proposta dagli USA è stata respinta da Mosca. Zelensky denuncia oltre 2000 attacchi russi in un solo giorno. Esplosioni su Kiev e Mykolaiv. Trump: "Trovate un accordo e guadagnerete una fortuna".

A cura di Biagio Chiariello

Neppure la Pasqua, con il suo carico di simboli e speranze, è riuscita a fermare le armi in Ucraina. L’idea di una tregua pasquale, avanzata nei giorni scorsi dagli Stati Uniti, è naufragata contro il muro dell'intransigenza russa. Washington aveva proposto a Mosca di fermare temporaneamente i combattimenti, in un gesto di umanità e rispetto per le festività religiose celebrate sia in Occidente che in Oriente. Ma dal Cremlino è arrivato un rifiuto.

Mosca accusa Kiev: “Hanno violato il cessate il fuoco con armi americane”

“Il Dipartimento di Stato americano ha espresso la speranza che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso dopo Pasqua. Il regime di Kiev non ha rispettato il cessate il fuoco nemmeno durante la Pasqua. Inoltre, ha utilizzato armi americane Himars per violare il cessate il fuoco. Ma questo non è un incidente, bensì uno schema, perché durante la moratoria sugli attacchi al complesso energetico e dei combustibili, Zelensky, che l'aveva accettata, ha preso di mira le infrastrutture energetiche civili”. Lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un apparente ‘no' della richiesta americana.

Zelensky: “Putin l'ha violata duemila volte"

Non si è fatta attendere la reazione di Volodymyr Zelensky, che ha parlato con parole durissime all’indirizzo del leader russo smascherando quella che definisce “una farsa crudele” orchestrata dal Cremlino. Altro che cessate il fuoco: “Più di 2000 violazioni russe solo nelle prime venti ore della giornata. 67 assalti frontali. Centinaia di attacchi con armi pesanti e droni kamikaze. E tutto questo, proprio mentre parlavano di pace”.

Nel suo intervento serale, Zelensky ha riportato i dati comunicati dal comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky: “Nel solo giorno di Pasqua, ci sono stati 1355 attacchi russi contro le nostre posizioni. Di questi, 713 condotti con armi pesanti e 673 con l’impiego di droni FPV. La maggior parte degli scontri si è concentrata nella zona di Pokrovsk, ma le violazioni si sono registrate lungo tutte le principali linee del fronte”. Numeri impressionanti, tanto più gravi perché arrivano proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuta rispettare la tregua pasquale.

Esplosioni nella notte: Kiev e l’est dell’Ucraina sotto attacco

E così nella notte sono state udite diverse esplosioni in varie regioni e città dell'Ucraina sotto attacco da parte delle forze armate russe.

L’allerta aerea è scattata anche su Kiev, mentre numerosi droni russi sono stati avvistati in rotta verso la capitale e altre città ucraine, tra cui Sumy, Chernihiv, Dnipropetrovsk e Cherkasy. A comunicarlo è stata l’Aeronautica militare ucraina tramite un messaggio su Telegram, invitando la popolazione a rifugiarsi nei bunker. Le difese antiaeree sono entrate immediatamente in azione per intercettare gli obiettivi in volo. Poco prima, esplosioni avevano già scosso la città di Mykolaiv.

Trump interviene: “Trovate un accordo, guadagnerete una fortuna”

“Spero che la Russa e l'Ucraina trovino un accordo questa settimana. Entrambe potranno così iniziare a fare grandi affari con gli Stati Uniti d'America, che stanno prosperando, e guadagnare una fortuna!”. Lo scrive, tutto in maiuscolo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla sua piattaforma Truth Social.