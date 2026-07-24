Gerardina Trovato costretta a fermare il tour per problemi di salute: “Dite una preghiera per me”

Gerardina Trovato ha annunciato sui social lo stop forzato al suo tour a causa di una cisti alla gola: “Pensavo fosse solo stanchezza”. Poi rassicura: “Non dovrebbe essere maligna”.

Il ritorno sul palco di Gerardina Trovato dovrà essere rimandato. Il previsto tour Garantisco il ritorno, partito il 13 giugno, è stato sospeso a causa di un problema di salute improvviso, una cisti alla gola, che la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente ai suoi fan tramite un video sui social, in cui fatica a trattenere le lacrime.

La diagnosi e l'operazione

Gerardina Trovato ha raccontato di aver avvertito un dolore durante le prove che inizialmente aveva sottovalutato: "Pensavo fosse stanchezza". Tuttavia, dopo una visita otorinolaringoiatrica e un esame specialistico con mezzo di contrasto, la diagnosi ha rivelato una cisti alla gola, posizionata in un punto particolarmente delicato poiché preme sulle corde vocali. Al netto ello stop al tour, l'artista ha provato a rassicurare il pubblico citando quanto riferito dai medici: "Non dovrebbe essere maligna, dovrebbe essere benigna."

Gerardina Trovato annulla il tour ma promette di ritornare

Per risolvere il problema, Gerardina Trovato dovrà affrontare un percorso complesso e delicato che prevede prima di tutto la rimozione della cisti, poi un eventuale intervento alle corde vocali e successivamente il riposo forzato per la riabilitazione. Un insieme di fattori che impone la sospensione del tour, che prevedeva i suoi storici successi riarrangiati in chiave 3.0, due brani inediti e un'ulteriore sorpresa.

Nonostante la preoccupazione, la cantautrice ha espresso tutto il suo rammarico per dover interrompere un momento felice della sua carriera: "Ero felice davvero, perché dopo tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in tante altre regioni d'Italia." Dopo aver ringraziato la sua band, il manager e la squadra di lavoro, Gerardina ha voluto fare una promessa solenne a chi l'ha sempre sostenuta: "Vi garantisco che tornerò a cantare come prima, se non meglio di prima." Ha poi concluso il suo messaggio affidandosi all'affetto intimo del suo pubblico con una richiesta semplice e toccante: "Dite una preghierina per me".