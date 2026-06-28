Geolier sold out al Maradona nel 2027, aggiunte tre date: “Porterò l’Italia per una settimana a Napoli”

Geolier fa la storia e raddoppia i suoi appuntamenti allo Stadio Diego Armando Maradona per l’estate 2027. Dopo il sold out dei primi tre show, il rapper ha ufficializzato tre nuove date consecutive: i concerti totali diventano così sei per accogliere i fan da tutto il Paese.

Geolier raddoppia l'appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona per l'estate del 2027. Dopo il sold out dei primi tre show, che aveva annunciato il 26 giugno durante il suo concerto, il rapper ha ufficializzato l'aggiunta di altre tre date consecutive, portando il totale a sei concerti: "Dobbiamo portare non più Napoli in Italia, ma l'Italia a Napoli".

L'annuncio di Geolier durante il concerto del 28 giugno

Dopo aver visto esaurirsi in poche ore i biglietti per i primi tre appuntamenti annunciati allo Stadio Diego Armando Maradona per l'estate del 2027, il rapper di Secondigliano ha annunciato il raddoppio direttamente dal palco, durante il concerto del 28 giugno: si aggiungono tre nuove date, portando il totale a ben sei concerti consecutivi nell'impianto di Fuorigrotta. Un colpo di scena arrivato per rispondere a una richiesta di biglietti senza precedenti che aveva lasciato migliaia di fan virtualmente in coda.

Visibilmente emozionato sul palco, Geolier ha spiegato i motivi di questa estensione del calendario, parlando della necessità di accogliere chi arriverà da fuori regione e ridefinendo il legame tra la sua musica e la città: "Le date che avevo annunciato sono sold out, ma non saranno tre, mai sei. Gli aggettivi che ci hanno dato sono tanti, ma la verità è che i napoletani sono accoglienti. L'anno prossimo dobbiamo accogliere i fan di Roma, Milano, tutta Italia, gli dobbiamo far vedere Napoli com'è". Con l'aggiunta di questi tre nuovi show, che spingono il totale a sei serate, il rapper si prepara a una permanenza consecutiva allo Stadio Maradona mai vista prima per un singolo artista della sua generazione: "Penso che ora nessuno può rimanere fuori, questo è grazie a voi. Dobbiamo portare non più Napoli in Italia, ma l'Italia a Napoli".

Il precedente record del 2024 e l'impatto economico sulla città

Il legame tra Geolier e lo stadio di Fuorigrotta non è certo una novità, ma assume proporzioni sempre più imponenti. Già nell'estate del 2024 l'artista aveva segnato un punto di svolta generazionale, riempiendo il Maradona per tre serate consecutive e diventando il primo artista della nuova scena urban italiana a conquistare un simile traguardo a Napoli. Quella tripletta storica non aveva soltanto mobilitato decine di migliaia di giovanissimi provenienti da ogni angolo della Campania, ma aveva generato un indotto economico notevole per i trasporti, le strutture ricettive e le attività locali, trasformando i giorni dei live in veri e propri eventi cittadini di rilevanza nazionale.