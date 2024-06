Geolier e la collana per Daniele Caprio, l’amico morto di tumore: “Ci guarda in ogni momento”

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier a Sanremo 2024 (LaPresse)

Lo scorso 7 giugno è stato pubblicato Dio Lo Sa, il terzo album ufficiale di Geolier, dopo il grande successo de Il Coraggio Dei Bambini e la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con I p’ me, tu p’ te. In una settimana, l'album ha conquistato il disco d'oro e si è imposto anche in testa alla classifica FIMI. Nel frattempo, il cantante, intervistato da Esse Magazine, ha rivelato un ricordo legato al Festival di Sanremo che tutt'ora lo accompagna, come testimonia la presenza di una foto come ciondolo della collana indossata. Infatti, proprio durante i primi giorni di febbraio, l'autore campano aveva dedicato il suo Festival a Daniele Caprio, ragazzo di Arzano morto di tumore a 17 anni. Proprio Geolier aveva raccontato che nei giorni precedenti alla sua partenza sanremese, fosse corso in ospedale per salutarlo: "Prima di partire non ho salutato nemmeno mia madre. Sono corso all’ospedale solo per salutare lui. Mi ha raccomandato di spaccare tutto. Provo un dolore immenso da quando ho saputo della sua morte. Quando ero con lui in ospedale, chiudeva la porta, parlava con me, si sfogava, diceva che non ce la faceva più".

Un rapporto legato anche a una promessa, fatta poco prima di partire. Infatti, Geolier, dopo aver vinto il premio della serata Cover, aveva dedicato la vittoria proprio al suo amico Daniele, recandosi al suo ritorno, proprio sulla tomba, lasciandogli in regalo il premio. E proprio sull'ultimo incontro, Geolier è ritornato durante l'intervista condotta da Antonio Dikele Distefano, che gli ha chiesto quale fosse il rapporto con la collana indossata. Sul ciondolo, infatti, c'era il viso di Daniele, un omaggio all'amico scomparso pochi mesi prima: "Questa collana rappresenta come cambiamo, come viviamo. Io ho conosciuto Daniele prima di Sanremo, e non è un caso: Dio lo sa. Lui mi aveva detto che non riusciva a vedermi, ma mi aveva detto come sarebbe andato il mio festival".

Geolier con Daniele Caprio

Geolier ha infatti raccontato come Daniele Caprio avesse predetto la sua mancata vittoria al Festival di Sanremo, svelando anche l'amore genuino nei confronti dell'autore campano: "Lui mi ha detto tutto, io l'ho conosciuto pochissimo ma lui mi ha detto come sarebbe andata a finire. Era un mio fan e avrebbe potuto dire che avrei spaccato tutto, avrei vinto, ma lui mi disse che non avrei vinto. Questa è l'unica persona che guarda tutti quanti noi senza aver bisogno di essere pagato. Alcune persone vogliono bene a me, alla mia famiglia e alla mia squadra perché vogliono qualcosa da noi: lui no, ci guarda in ogni momento e non vuole niente".