Geolier annuncia la deluxe edition di Dio Lo Sa, l'album certificato 3 volte disco di platino FIMI Geolier, dopo l'annuncio dell'esordio letterario con Per Sempre, pubblicherà il prossimo 22 novembre la deluxe edition del suo terzo album Dio Lo Sa – ATTO II.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, foto di Comunicato Stampa

Nelle scorse ore, dopo l'annuncio dell'uscita del suo libro Per sempre, Geolier ha deciso di chiudere uno dei progetti di maggior successo del 2024: il suo terzo album in studio Dio Lo Sa. Infatti, il prossimo 22 novembre verrà pubblicata la deluxe edition del progetto, Dio Lo Sa – ATTO II, un processo ormai solito per gli album di grande successo, ma che potrebbe allo stesso tempo accompagnare anche l'uscita del libro e il suo racconto all'interno. Nel frattempo, Dio Lo Sa continua a macinare numeri, collezionando il suo terzo disco di platino e portando quasi tutti i singoli del progetti ad aver ricevuto una certificazione FIMI. A tutto questo si aggiunge l'incredibile record di tre date consecutive allo Stadio Diego Armando Maradona lo scorso 21, 22 e 23 giugno. Un concerto che ha riscritto anche il posizionamento e la figura di Geolier a Napoli, quasi come la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con I p' me tu p' te. Nel frattempo, continuano a rimanere in classifica singoli più venduti FIMI sia Episodio D'Amore, sia L'Ultima Poesia con Ultimo.

Per Sempre, l'esordio letterario di Geolier

A poche ore dall'annuncio della deluxe edition di Dio Lo Sa – ATTO II, Geolier ha sorpreso i fan con la pubblicazione di una foto del suo primo libro, un'autobiografia dal titolo Per Sempre (edito da Mondadori), scritto in collaborazione con il giornalista Federico Vacalebre. Nell'abstract del progetto, Geolier aveva descritto così la natura del lavoro: "Non sono più nu muccusiello, chi sono? Il coraggio di un bambino di periferia mi ha dato il rap come arma di espressione, di resistenza, non dico ‘resilienza' solo perché ho capito che è na parola che si porta, e pe' mme le parole non devono essere di moda, ma pietre. Pietre quando parlano di strada, pietre quando parlano d'amore, pietre quando parlo di voi, pietre quando parlo di me, che poi ci assomigliammo assaje".

Il tour nei palasport di Geolier nel 2025

Queste le date del tour nei palasport di Geolier:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO

21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM

23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA

25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

29 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

30 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO